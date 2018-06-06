قطار يصطدم بتوكتوك دون حدوث وفيات على خط القاهرة أسوان

محمود محسنأعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، عن تأخر قطار رقم 2007 ركاب مكيف متجه من أسوان إلى القاهرة نتيجة عبور توكتوك من مكان غير معد للعبور بين الكلح والواصلة على خط القاهرة السد العالى.وأكدت الهيئة فى بيانها، أنه نتيجة عبور التوكتوك من مكان غير معد للعبور أثناء مرور قطار رقم 2007 ركاب مكي

محمود محسن

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، عن تأخر قطار رقم 2007 ركاب مكيف متجه من أسوان إلى القاهرة نتيجة عبور توكتوك من مكان غير معد للعبور بين الكلح والواصلة على خط القاهرة السد العالى.

وأكدت الهيئة فى بيانها، أنه نتيجة عبور التوكتوك من مكان غير معد للعبور أثناء مرور قطار رقم 2007 ركاب مكيف أسوان القاهرة اصطدم بالتوكتوك؛ ما تسبب فى كسر الشبكة الأمامية وماسورة هواء الجرار، وعلى الفور تم الاستعداد بجرار آخر واستبدال الجرار لعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

وتعتذر الهيئة نتيجة تأخير القطار وهى أسباب لا علاقة للهيئة بها، كما تناشد الهيئة المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية عدم العبور من على شريط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حرصا على سلامتهم وسلامة ومسير القطارات.