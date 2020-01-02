قطار ليفربول يدهس شيفيلد بثنائية صلاح وماني

افتتح صلاح التسجيل لصالح ليفربول مع الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول

واصل ليفربول مشواره بقوة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بعد أن استطاع الفوز على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ستاد آنفليد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح صلاح التسجيل لصالح ليفربول مع الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، بعد استلامه لعرضية أرضية عن طريق روبرتسون، من الجانب الأيسر ليقابلها صلاح بتسديدة مباشرة إلى داخل شباك الحارس هندرسون.

وعزز ساديو ماني تقدم «الريدز» مع الدقيقة 64، وذلك بعد أن استلم تمريرة مميزة من صلاح قبل أن يسددها في شباك هندرسون.

وشارك محمد صلاح، في المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية، واستطاع تشكيل خطورة كبيرة على مرمى شيفيلد، حيث أضاع الكثير من الفرص بسبب تألق الحارس هندرسون، إلى جانب الهدف الذي سجله في شباكه.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 58 في المركز الأول وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، ويبقى شيفيلد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وبهذا الهدف سجل محمد صلاح أول أهداف ليفربول في عام 2020، وأحرز هدفه أمام شيفيلد في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وسجل صلاح هدفه السابع والثمانين في مباراته رقم 150 في الدوري الإنجليزي، ويعد ذلك الهدف رقم 50 لصلاح بقدمه اليسرى في البريميرليج.

و حصل على هداف البريميرليج في موسمه الأول مع ليفربول برصيد 32 هدفا ، و في الموسم التالي حصل على نفس الجائزة برصيد 22 هدفا، لكنه تقاسمها مع ساديو ماني ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج.

وسجل محمد صلاح في 22 من أصل 25 فريقا واجهه في الدوري الإنجليزي كلاعب في ليفربول ، و الفرق الثلاثة التي فشل في التسجيل أمامها هي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي وأستون فيلا.