سيـــاســة

قطار المعاشات يصل إلى سن 65 خلال 20 عامًا (جراف)

ويبدأ تطبيقه عام 2032
ياسمين فواز 6:43 م, الثلاثاء, 7 يناير 20 6:43 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

حدَّد قانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي شرعت الدولة في تطبيقه مطلع الشهر الحالي، عام 2032 كبداية لرفع سن المعاش بشكل تدريجي ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040.

وترصد بوابة المال في الجراف التفاعلي التالي تدرج رفع سن المعاشات خلال الأعوام المقبلة وفقًا للقانون الجديد

وينص قانون المعاشات والتأمينات الجديد على رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يتم التطبيق الفعلى بدءًا من عام 2032 ليصل السن إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين، بحيث يصل سن المعاش خلال عام 2034 إلى 62 سنة، وخلال 2036 إلى 63 سنة، وخلال 2038 إلى 64 سنة، ثم يصل إلى 65 سنة خلال أول شهر يوليو عام 2040.

شروط مستحقي المعاش:

واشترط قانون المعاشات الجديد ألا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى ﻷجر الاشتراك في تاريخ المعاش.

ووضع شروطًا لمستحقي المعاش؛ وهي أن تكون الابنة غير متزوجة، وألا يتعدى سن الابن الحادي والعشرين، وضرورة وجود عقد الزواج في حال الأرمل أو الأرملة مع عدم الزواج بأخرى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

القضاء الإدارى تقضى بعدم اختصاصها فى نظر إشكال علاوات أصحاب المعاشات

المال - خاص 4:47 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

«التشريع» بمجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون زيادة المعاشات

المال - خاص 1:47 م, السبت, 13 أبريل 19

برلمانيون عن رفع الحد الأدنى للأجور: شهادة بنجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

ياسمين فواز 4:25 م, السبت, 30 مارس 19

السيسي: منح أصحاب المعاشات 15٪ ورفع الحد الأدنى إلى 900 جنيه

أحمد صبري 2:55 م, السبت, 30 مارس 19

محكمة الأمور المستعجلة تشطب إشكال “التضامن” لوقف علاوات المعاشات

منتصر محمود 12:43 م, الأحد, 24 مارس 19