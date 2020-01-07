قطار المعاشات يصل إلى سن 65 خلال 20 عامًا (جراف)

حدَّد قانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي شرعت الدولة في تطبيقه مطلع الشهر الحالي، عام 2032 كبداية لرفع سن المعاش بشكل تدريجي ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040.

وترصد بوابة المال في الجراف التفاعلي التالي تدرج رفع سن المعاشات خلال الأعوام المقبلة وفقًا للقانون الجديد

وينص قانون المعاشات والتأمينات الجديد على رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يتم التطبيق الفعلى بدءًا من عام 2032 ليصل السن إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين، بحيث يصل سن المعاش خلال عام 2034 إلى 62 سنة، وخلال 2036 إلى 63 سنة، وخلال 2038 إلى 64 سنة، ثم يصل إلى 65 سنة خلال أول شهر يوليو عام 2040.

شروط مستحقي المعاش:

واشترط قانون المعاشات الجديد ألا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى ﻷجر الاشتراك في تاريخ المعاش.

ووضع شروطًا لمستحقي المعاش؛ وهي أن تكون الابنة غير متزوجة، وألا يتعدى سن الابن الحادي والعشرين، وضرورة وجود عقد الزواج في حال الأرمل أو الأرملة مع عدم الزواج بأخرى.