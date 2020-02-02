قطار التطوير في «طوكيومارين جينرال» يعود لمحطة الطبي

إستجابت شركة طوكيو مارين جينرال تكافل مصر لمطالب عدد كبير من الوسطاء بإعادة الدورات التدريبية والندوات التى تقدمها الشركة حول خدمات التأمين الطبى التى تقدمها الشركة، وتقديم شرح وافٍ حول هذه النوع من التأمين بشكل مكثف.

وقال إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب لـ”طوكيومارين” جنيرال تكافل، إن شركته مازالت تهتم بتنفيذ خدمات جديدة في السيارات والطبي لتبسيط سرعة عملية التسعير ولتسهيل ممارسة الأعمال لوسطاء التأمين المتعاقد معهم، وذلك من أجل توفير أجود مستوى من الخدمة لعملائها. اتسوشى ياماكاجى

وأضاف أن “طوكيومارين” جينرال ستظل تعمل على بناء جسور التعاون مع وسطاء التأمين لتحديث وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء خلال الشهور القادمة عبر عقد جلسات عمل مع الوسطاء .

الإستماع الى شركاء النجاح ضرورة

شدد ياماكاجى على ضرورة الاستماع لشركاء النجاح – الوسطاء- ولآرائهم والعكوف على تقديم عروض بسيطة وشارحة للخدمات المقدمة، وذلك استمرار من الشركة فى محاولة نشر الوعى التأمينى أولا قبل البحث عن تحقيق المستهدف من التأمين من خلال استقطاب وجذب شرائح المواطنين المختلفة.

وأكد السيد العضو المنتدب لـ”طوكيو مارين” جينرال” أن شركته عازمة على تنفيذ إستيراتيجيتها فى التحسين والتطوير والبحث دومآ من خلال خطة الشركة “ماذا ياتى بعد” أوWhat’s next؟.

طرح خدمات جديدة وتحديث السابقة

وذلك عبر طرح منتجات وخدمات جديدة مبتكرة ومتميزة حرصا على أن أهم عناصر النجاح هو تجويد وتحديث الخدمات الحالية قبل أن يتم تقديم اى جديد يأتى على حساب الخدمة الحالية.

أضاف أن شركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل واجهت موسم وصفته بأنه سلس نسبياً لتجديد اتقافيات إعادة التأمين.

استراتيجية الشركة ساهمت فى نجاح إتفاقيات إعادة التأمين

وأرجع ذلك فى الأساس إلى إستراتيجية الشركة القوية في الاكتتاب وثقة شركات إعادة التأمين في أدائها المربح.

وتابع أن طوكيو مارين جينرال تكافل مصر نجحت أيضًا في زيادة احتفاظها و طاقتها الاستيعابية في بعض أنواع التأمين لتتمكن من تقديم خدمة أفضل لعملائها والوسطاء في أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع على أنه فى حواره الدائم مع وسطاء التأمين فيما يتعلق بعملاء التأمين الطبى دائما ما يطلب دعمهم من خلال مطالب أساسية ومن أهمها عقد اجتماعات معهم عملائهم الحاليين والمرتقبين بغرض شرح وتبسيط الخدمات الطبية التى تقدمها الشركة، وذلك من خلال فريق العمل الذى وصفه بالمحترف بفرع التأمين الطبي.

ولفت رئيس تطوير الأعمال والإنتاج والفروع إلى أن الشركة بدأت بشكل مكثف الفترة المقبلة من خلال خدمة Tokio Feedback بالعمل على التواصل مع الوسيط وإبلاغه بكافة مراحل التعامل مع المطالبة حتى سداد قيمة التعويض المستحق للعميل وهو ما تم التنويه عنه ويتم العمل به الآن. خالد سعيد

وقال خالد سعيد فى تصريحات سابقة له إن استمرارية الشركة فى تنفيذ استيراتيجيتها يكون دوما بالتطوير وتحسين الخدمات والبحث عن الجديد والمعروفة فى الشركة بماذا بعد أو what’s next وذلك عبر طرح منتجات وخدمات جديدة مبتكرة ومتميزة.

طوكيو مارين تعاقدت مع شركات تأمين أروربية خلال الـ3 سنوات الماضية

ومن ناحيتها قالت ولاء عادل مدير عام إدارة إعادة التأمين بالشركة أنه على مدار الـ3 سنوات الماضية حرصت شركة طوكيو مارين جنرال تكافل مصر على التعامل مع شركات إعادة تأمين أوروبية مصنفة لضمان أقصى قدر من الاحترافية في التعامل مع المطالبات مما يتيح لها تزويد عملائها بأسرع دعم في أوقات الشدة. ولاء عادل مدير عام اعادة التامين

أضافت عادل بما أننا شركة يابانية فذلك منحنا فرصة أكبر للوصول إلى معيدي التأمين الآسيويين والذى اكتسبنا ثقتهم بناءً على السمعة الممتازة للشركة الأم بالإضافة إلى الشفافية وحسن السلوك الذي نحرص على العمل به دائما.