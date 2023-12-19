قطار التحديث السعودي يرفض التوقف.. والتطبيع «لا يزال على الطاولة»

تتحين السعودية فتح ملف المكاسب الاقتصادية التى ستجنيها من التحديث وسط تراكم المؤشرات الدالة على أن القيادة السعودية تتبنى نهج تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، معتبرة أنها مسألة تشغل أولوية قصوى، حتى لو تطلب الأمر تفادى أية عوائق سياسية، بما فى ذلك أحداث غزة.

بعد مرور شهر تقريبا من الحرب الشرسة التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، أكد وزير الاستثمار السعودى خالد الفالح مطلع نوفمبر الماضى، أن محادثات التطبيع مع إسرائيل التى بدأت قبل أحداث الـ7 من أكتوبر “لازالت مطروحة على الطاولة”، مستبعدا استخدام النفط كسلاح لفرض هدنة إنسانية.

وبعد مرور أكثر من شهرين، ورغم الارتفاع الكبير فى عدد الضحايا الفلسطينيين، أكد الكاتب الأمريكى توماس فريدمان فى مقال بصحيفة “نيويورك تايمز”، أن جولته الأخيرة فى الخليج ومحادثاته مع مسؤولين أمريكيين، أكدت له أن الرياض لازالت ملتزمة من حيث المبدأ باستئناف مفاوضات التطبيع عندما تنتهى الحرب فى غزة.

من الناحية السياسية، كان المفاوضون فى الرياض وواشنطن وعواصم أخرى، يناقشون صفقة كبرى تدخل بموجبها الولايات المتحدة فى معاهدة أمنية مع السعودية، وفى الوقت نفسه، تقوم المملكة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل – شريطة أن تلتزم إسرائيل بخطوات محددة للعمل مع السلطة الفلسطينية نحو تحقيق حل الدولتين.

واقتصاديا، تحتاج السعودية للخبرة التى اكتسبتها إسرائيل فى مجالى التمويل والتكنولوجيا، مما يجعل سعيها صوب التطبيع مدفوعا لحد كبير بالتصميم الواضح على السير قدما فى مسار التحديث وعدم السماح بتعطيله تحت أى مسمى.

ولعل أحدث الأمثلة على هذه المواقف هو التصريحات الأخيرة لوزير الاستثمار السعودى، جنبا إلى جنب مع عدم إلغاء موسم الرياض رغم أنه جرى العرف على إلغاء الأحداث الترفيهية والسينمائية احتراما لأية أحداث مأساوية تضرب الداخل السعودى أو المحيط العربى والإسلامى.

أزمة صيف 2014.. الدافع وراء رؤية 2030

كان الدافع وراء إنشاء رؤية 2030 هو الانخفاض الحاد فى أسعار النفط الخام فى صيف عام 2014، مما أدى إلى عجز فى ميزانية الدولة يقارب 100 مليار دولار فى عام 2015، ليتم إصدار الرؤية فى العام التالى.

وتعتمد المملكة العربية السعودية بشكل شبه كامل على الإيرادات المكتسبة من صادرات النفط منذ اكتشاف النفط لأول مرة فى البلاد عام 1938 فى الدمام، وقد سمح ذلك بالتصنيع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة لتصبح دولة تعتمد بشكل كامل تقريبًا على صادرات النفط.

أدى الغزو الروسى لأوكرانيا وما نتج عنه من عقوبات غربية على النفط الروسى إلى ارتفاع الطلب على النفط على مستوى العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ومع ذلك، لن يكون هذا هو الحال إلى الأبد، إذ لم يعد النفط ببساطة خيارًا قابلاً للتطبيق لمستقبل المملكة العربية السعودية. وتشير التقديرات إلى أنه بمعدلات الاستخراج الحالية، سوف يتم استنفاد احتياطيات النفط السعودى بالكامل خلال 60 عامًا.

ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض عائدات النفط بشكل كبير بحلول عام 2040 بسبب انخفاض الطلب العالمى، بحسب موقع جلمبس فرم ذا جلوب.

لكن المملكة تتبنى استراتيجية لإطالة أمد اعتماد العالم على النفط، وهي تتجلى فى الأنشطة المالية والدبلوماسية السعودية، وكذلك فى مجالات البحث والتكنولوجيا وحتى التعليم، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وتضيف الصحيفة أن أرامكو السعودية أصبحت ممولًا غزيرًا للأبحاث فى قضايا الطاقة الحيوية، حيث قامت بتمويل ما يقرب من 500 دراسة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما فى ذلك الأبحاث التى تهدف إلى إبقاء سيارات البنزين قادرة على المنافسة أو التشكيك فى السيارات الكهربائية، وفقًا لقاعدة بيانات كروس ريف الأكاديمية.

السعودية فى خندق واحد مع دول الخليج

واجهت بلدان أخرى غنية بالنفط فى الشرق الأوسط – مثل البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة – معضلة مماثلة تتمثل فى إيجاد حل مستدام لبقاء دولها يعتمد على تصدير مورد غير مستدام، بحسب موقع جلمبس فرم ذا جلوب.

وعلى سبيل المثال، حاولت قطر – التى يعتمد اقتصادها على النفط والغاز الطبيعى – زيادة نفوذها العالمى من خلال الاستثمار فى البنية التحتية الجذابة بما يكفى لجذب الاهتمام الأجنبى، مثل المدينة التعليمية فى الدوحة، التى تضم فروعًا لجامعات غربية مرموقة مثل جورج تاون وجورجيا، كورنيل، أو استضافة كأس العالم 2022.

وضع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030 بهدف إبعاد الاقتصاد السعودى عن اعتماده على النفط وتنويع الاقتصاد.

ويحاول بن سلمان قيادة البلاد نحو المستقبل وبعيدا عما أسماه “حالة إدمان النفط”، تم تقديم المبادرة فى أبريل 2016، مع مكونات مثل إنشاء نظام الحكومة الإلكترونية، وإنشاء صناعة السياحة السعودية والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

تتمحور رؤية السعودية 2030 حول ثلاثة محاور: مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة، أحد مكونات الرؤية هو خطة التحول الوطنى، التى تم تنفيذها فى الفترة من 2016 إلى 2020 وتهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 141 مليار دولار.

كانت الخطة ناجحة، حيث خلقت ما يقرب من نصف مليون وظيفة غير حكومية، وتم إدخال إصلاحات على 24 وكالة حكومية مثل وزارة الاستثمار، وذلك بهدف لزيادة الكفاءة وسهولة المشاركة الأجنبية، فضلاً عن تعزيز توجه بن سلمان نحو علمنة الحكومة السعودية.

وفى نهاية عام 2022، أعلنت المملكة العربية السعودية عن أول فائض فى ميزانيتها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير إلى نتائج هذه الخطة.

وتم كذلك التخطيط لإنشاء مدينة نيوم، وهى مدينة ذكية مخطط لها بميزانية قدرها 500 مليار دولار سيتم بناؤها فى محافظة تبوك شمال المملكة العربية السعودية، على ساحل خليج العقبة.

وواجهت المدينة الذكية شكوكا حول جدواها، لكن فى حال نجاحها فإنها ستؤدى إلى تنويع الاقتصاد السعودى من خلال السياحة، على غرار إعادة هيكلة الصناعات السياحية فى دول الخليج مثل قطر والإمارات العربية المتحدة.

بدأ بناء جزء من نيوم تحت اسم ذا لاين ( The Line) فى أكتوبر 2022، وتعد ذا لاين مدينة مستقبلية مستدامة تم التخطيط لها لإحداث ثورة فى الحياة الحضرية من خلال التشغيل بالطاقة المتجددة بنسبة %100.

وسوف تستوعب 9 ملايين ساكن على مساحة 34 كيلومترًا مربعًا، وهو أمر غير مسبوق مقارنة بالمدن الأخرى ذات السعة المماثلة، ويعد تركيز المبادرة على الاستدامة مدفوعا بالرغبة فى بناء الاقتصاد السعودى على مشاريع ليست محدودة، على عكس النفط الذى بنى المملكة العربية السعودية، وتستثمر فى مستقبل المملكة العربية السعودية على المدى الطويل مع جذب الاستثمار الأجنبى فى اقتصادها.

وتم التخطيط لإنشاء صندوق بقيمة 2 تريليون دولار يهدف إلى الحد من البطالة، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة توطين قطاعات النفط والغاز وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من %3.8 من الناتج المحلى الإجمالى إلى المستوى العالمى %5.7.

ليست الرؤية السعودية هى الأولى من نوعها فى المنطقة، حيث تشترك مشاريع مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبى 2030 فى أهداف مماثلة للإصلاح الاجتماعى من خلال التنويع الاقتصادى.

وفى حالة رؤية الإمارات 2021، تم بنجاح استكمال هدف تحويل اتحاد الدول اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ليصبح “من بين أفضل الدول فى العالم” على مدار العقد الذى مضى منذ إطلاقه.

تحاكى الرؤية السعودية 2030 الأساليب التى تستخدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب المستثمرين الأجانب ودمج نفسها فى صناعة السياحة العالمية، وتوسيع الجاذبية الدولية لما يتم تصويره على أنه المدينة الفاضلة المتقدمة تقنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

موسم الرياض يخلق 200 ألف فرصة عمل

بدأت النسخة الرابعة من موسم الرياض يوم 28 أكتوبر 2023، أى بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، بما يعنى أن السلطات السعودية كانت لديها فسحة من الوقت لإلغاء الفاعلية.

ويعد موسم الرياض عبارة عن مهرجان ترعاه الحكومة يستمر لمدة شهر ويتضمن ما يسمى بعطلة نهاية الأسبوع المرعبة التى تقام فى عطلة نهاية الأسبوع.

ويتعهد موسم الرياض 2023 بوضع معيار جديد للمهرجانات الترفيهية، حيث يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم التطلع إلى آلاف الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة عبر مجموعة من الأماكن العالمية فى الرياض.

ويتم إحياء موسم الرياض فى عدة مناطق مختلفة فى جميع أنحاء عاصمة المملكة، بحيث يغطى مساحة تتجاوز سبعة ملايين متر مربع.

ويقدر أن موسم الرياض فى عامه الرابع خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل ومكن أكثر من 2000 شركة محلية وعالمية من تأسيس التجارب الترفيهية.

لماذا تحرص الرياض على التطبيع؟

إن اقتصاد السعودية وسكانها أكبر بكثير من اقتصاد إسرائيل وعدد سكانها، حيث يبلغ الناتج المحلى الإجمالى السنوى حوالى تريليون دولار، ويقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة، فيما يبلغ حجم الاقتصاد الإسرائيلى حوالى نصف حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد سكانها الربع فقط، لكنها رائدة فى القطاعات الاقتصادية المبتكرة الرئيسية بما فى ذلك التكنولوجيا والتمويل.

ومن شأن هذه الخبرة أن تفيد جهود المملكة العربية السعودية لتحويل وتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفورى، بحسب تقرير لموقع بارونز.