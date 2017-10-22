قطاران إضافيان لحضور مبارة الأهلى والنجم

المال - خاص:صرح المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، بأن الهيئة قررت تشغيل قطارين إضافيين، لنقل الأعداد المتزايدة لحضور مبارة كرة القدم مساء اليوم بين فريق الأهلى والنجم الساحلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك لنقل الجماهير من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة والعكس.وأضاف أن قطا

المال – خاص:

صرح المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، بأن الهيئة قررت تشغيل قطارين إضافيين، لنقل الأعداد المتزايدة لحضور مبارة كرة القدم مساء اليوم بين فريق الأهلى والنجم الساحلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك لنقل الجماهير من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة والعكس.

وأضاف أن قطار الذهاب الإضافى سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10.30 صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / كنج مريوط / محطة 25 يناير / برج العرب الجديدة) وقطار العودة سوف يتحرك من برج العرب الجديدة الساعة 23.15 مساء بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب.

وأكد أنه تقرر أن تكون سعر التذكرة موحدة بـ 30 جنيها شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة والعكس و خمسة جنيهات لرحلتى الذهاب والعودة من محطة الإسكندرية محطة إلى برج العرب والعكس، وذلك تشجيعا للجمهور المشارك فى حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصرى المشارك فى البطولة .