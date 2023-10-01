«قطارات النوم» تطبق زيادة أسعار التذاكر للأجانب بداية من اليوم

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، عن تفعيل زيادة أسعار الرحلات بالنسبة للأجانب، بداية من اليوم، الموافق 1 من أكتوبر 2023.

حددت «الوطنية لعربات النوم» أن سعر تذكرة رحلات الأجانب للقطار رقم “82-83” و “84-85” و “1086-1087” و “86-87” للفرد يبلغ 130 دولار.

جدير بالذكر أن الوطنية للقطارات النائمة «ernst» هي أول شركة مصرية تقوم بتشغيل خدمات القطارات القومية نيابة عن السكك الحديدية المصرية.

وتشغل “الوطنية” ما يصل إلى 4 قطارات نائمة يوميًا بين القاهرة والأقصر وأسوان والعكس وتنقل ما يقرب من 400 ألف راكب سنويًا، و تعمل على توفير الوقت والمال بجانب الوصول المبكر.

وأوضحت الشركة أن سعر التذكرة للمشترك 90 دولار لعربات النوم، بينما تتكلف رحلة الطفل عبر عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد 80 دولار لجميع القطارات سالفة الذكر.

وكشفت الشركة الوطنية لقطارات النوم أن سعر تذكرة الـ «TOP VIP» للأجانب تم تفعيلها إلى 45 دولارا اعتبارًا من اليوم، بينما تبلغ وصلة “أقصر – أسوان” والعكس 15 دولارا.

اسعار قطارات النوم للمصريين

تحرك سعر التذكرة ذات الأرقام التالية “82-83” و “84-85” و “1086-1087” إلى 1050 جنيها للفرد و 700 للمشترك بينما تكلف تذكرة الطفل في تلك العربات 650 جنيها منذ 17 من يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن شركة ” قد أعلنت في بيان سابق، أن سعر تذكرة الـ «Top VIP» للمصريين بلغت 550 جنيهًا للكرسي، بينما الوصلة الأقصر-أسوان والعكس تكلف المستخدم 200 جنيه اعتبارًا من نفس التاريخ السابق.

وأعلنت الشركة سابقًا أن رحلة القطار رقم “86-87” تكلف الفرد 950 جنيه، وأن سعر الحجز المشترك بلغ 650 بينما يكلف الطفل 600 جنيه.

وحددت في إعلانها الأخير أن تكلفة تذكرة جميع عرباتها بالنسبة للشخص العربي الغير مشترك سوف تكون 1400 جنية مع بداية 17 يونيو، بينما يتكلف المشترك 950 جنيها والطفل 850 جنيها.

أسعار مطروح الموسمي

كشف البيان الأخير للشركة الوطنية لقطارات النوم، أن تذكرة الفرد المصري في خط مطروح بلغ 600 جنيه اعتبارًا من 24 يونيو 2023، بينما يتكلف الحجز المشترك للمصريين 400 و الطفل 300 جنيه.

وأوضح أن الفرد من العرب يتكلف في نفس الفترة من نفس العربات 900 جنيه، وتذكرة العربي المشترك 600 ، بينما تبلغ تذكرة الطفل حينها 500 جنيه.

وبالنسبة إلى أسعار تذاكر الأجانب، تبلغ تذكرة الفرد منهم منذ 24 من شهر يونيو الماضي 60 دولارا وتنخفض قيمة تذكرة المشترك الأجنبي عن غير المشترك بواقع 15 دولارا.