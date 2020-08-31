قضية «فتاة الفيرمونت».. حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 3 بكفالة 100 ألف جنيه

أهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في قضية «فتاة الفيرمونت»

قررت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، في قضية «فتاة الفيرمونت» وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته.

جاء ذلك ذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).

و أمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين في قضية «فتاة الفيرمونت» على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.

وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في قضية «فتاة الفيرمونت» وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.

كتبت نجوى عبد العزيز