سيـــاســة

قضية «سيدة السلام».. النائب العام يحيل 3 متهمين بالبلطجة للمحاكمة الجنائية

لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر بدائرة قسم أول السلام،
هيثم سمير 5:45 م, الأثنين, 15 مارس 21 5:45 م, الأثنين, 15 مارس 21

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أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر مارس الحالي، بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر بدائرة قسم أول السلام، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، حيث اقتحموا مسكن المذكورة-محل تواجدها والشخص المذكور- حاملين أسلحة بيضاء (عصي، ووثاق) وهدّدوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها مُلقية بنفسها منها، مما أودى بحياتها.

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وقد وقعت، بناء على ارتكاب هذه الجريمة، جناية قبضهم على المجني عليهما وحجزهما دون وجه حق، وتعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق، والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية محدثين به إصابات ثبتت بالتقرير الطبي،

كما أنهم بذلك ارتكبوا جريمة الدخول ليلًا وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء إلى بيتٍ في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة.

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وقد أقامت “النيابة العامة” الدليل على المتهمين من شهادة أربعة شهود منهم مُجري التحريات، وإقرارات المتهمين بتحقيقات “النيابة العامة”، وما ثبت بالتقرير الطبي المثبت لإصابات المجني عليه، وما ثبت بمعاينة “النيابة العامة” لمسكن الشاهدة التي رأت ملابسات الواقعة- في وقت مماثل لحدوثها، حيث تأكدت “النيابة العامة” من إمكانية رؤية ما بداخل مسكن المجني عليها من شرفة مسكن الشاهدة.

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نجوى عبد العزيز

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بقلم هيثم سمير

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