قضية تعويضات توقف التداول على سهم المصرية للاتصالات

رجب عزالدين:أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على سهم شركة المصرية للاتصالات لحين الرد على بعض الأخبار المنشورة حول تعويضات ستدفعها الشركة إلى شركة اتصالات مصر عن المكالمات الدولية.وينظر القضاء دعوى مقامة من جانب شركة "اتصالات مصر" ضد الشركة المصرية للاتصالات بشأن التحاسب على قيمة المكالمات ال

رجب عزالدين:

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على سهم شركة المصرية للاتصالات لحين الرد على بعض الأخبار المنشورة حول تعويضات ستدفعها الشركة إلى شركة اتصالات مصر عن المكالمات الدولية.

وينظر القضاء دعوى مقامة من جانب شركة “اتصالات مصر” ضد الشركة المصرية للاتصالات بشأن التحاسب على قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها وانتدبت المحكمة خبراء لحساب قيمتها ولم يصدر حكم نهائى بالقضية حتى الآن.

ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم خلال الشهور الماضية تتيح لشركة اتصالات مصر الحصول على مستحقاتها المالية الخاصة بالمكالمات الدولية التى تمر عبر الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%.

كما وقعت المصرية للاتصالات فى 25 من مايو الماضى، مذكرة تفاهم مع اتصالات مصر لتقديم الأخيرة خدمات التجوال المحلى لخدمات الصوت للجيلين الثانى والثالث والرابع للمحمول للمحمول، وأيضا اتفاقية آخر للترابط الدولى، واعتبرت المصرية للاتصالات أن عرض اتصالات هو الأفضل من الناحية التسعيرية من شركة أورنج.