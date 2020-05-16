قضايا فساد مالي بقيمة 656 مليون جنيه.. حصاد الداخلية خلال أسبوع (فيديو)

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن قضايا فساد مالي، من تهرب ضريبي وكسب غير مشروع وجرائم مصرفية وغسل أموال، بلغت قيمتها 656 مليونًا و371 ألفًا و431 جنيهًا، بعد شن حملات لقطاع الأمن الاقتصادي لضبط الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي.

الداخلية تكشف التهرب الضريبي

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 1174 قضية بمجال التهرب الضريبى والأموال العامة.

وجاءت القضايا على النحو التالي: 112 ضرائب عامة، 40 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 83 قضية بمجال الجمارك، 22 بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

وكشفت 218 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 444 حكمًا قضائيًا، 237 قضية تحري مدين ولجان فحص، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وضبط 11 قضية بمجالات مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة، إتجار بالنقد الأجنبي، تسوق شبكي، توظيف أموال، متنوع نقد، و7 قضايا في الجرائم المصرفية، كسب غير مشروع، غسل أموال.

سرقة الكهرباء

وأوضحت الداخلية أنها كشفت 67060 قضية سرقة للتيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 40 مليونًا و948 ألفًا و152 جنيهًا.

وحررت الإدارة العامة للمرور 181209 مخالفة، أبرزها: 24018 تجاوز السرعة المقررة، 25 قيادة تحت تأثير مخدر، 2981 موقفًا عشوائيًا.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 975 قضية متنوعة، أبرزها: جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، تسول، حيازة مواد مخدرة، باعة جائلين، اتصالات وبريد، وتشكيل عصابي ضم متهمَين ارتكبا واقعة سرقة.

قضايا التموين

وضبطت مباحث التموين 7962 قضية، تمثلت في: 76 خاصة بإسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 5385 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم بها 726975 جنيهًا، 7 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 134400لتر لبيعها بالسوق السوداء.

وحررت 7879 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 4433,741 طن، أبرزها: 334 قضية سلع غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 371,905 طن، و77 أخرى بيع بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 73,925 طن.

وكشفت مباحث المسطحات المائية والبيئة، 695 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها: صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة.

وضبط 839 قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 142 أخرى بمجال حماية منافع الرى والصرف “التعدى بالردم”، 212 بمجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 47 حماية الملاحة الداخلية، تأمين 53 لنش وباخرة سياحية.

السياحة والمصنفات

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات والملكية الفكرية عن ضبط 41 قضية، وضبط أمن الموانئ 9 قضايا تهريب بضائع، مستحضرات تجميل، و60 قضية متنوعة، أبرزها جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب.

وحررت شرطة السياحة 553 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها: حفر وتنقيب عن الآثار، قضايا ومخالفات شركات سياحية.

ونشرت وزارة الداخلية، إنفوجراف يوضح جهود قطاعي الأمن العام والاقتصادي، خلال الأسبوع الماضي.

تنفيذ 479 ألف حكم قضائي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام التي أفصحت عنها وزارة الداخلية، عن تنفيذ 479756 حكمًا قضائيًا، بلغت: 2024 حكم جناية، 164359 حبس، 241428 غرامة، 71945 مخالفة.

وضبط الأمن العام 15 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 48 متهمًا ارتكبوا 74 حادث سرقة متنوع، 190 قضية أحداث، واستعاد 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 56 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، بإجمالي 81 متهمًا.

تجارة المخدرات

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 1016 قضية إتجار، وضبط خلالها 1138 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كميات من الحشيش وزنت 415,135 كيلو جرام، البانجو 220,946 كيلو جرام، الأفيون 21,705 كيلوجرام، الهيروين 17,252 كيلو جرام، الأستروكس 21,670 كيلو جرام، الفودو 1,115 كيلو جرام، الكوكايين 0,3 كيلو جرام، 24329 قرص مخدر مختلف الأنواع.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.

ونشرت وزارة الداخلية، فيديو عبر صفحتها الرسمية على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، و”يوتيوب”، يوضح حصاد قطاع الأمن الاقتصادي.