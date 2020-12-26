قضايا فساد مالي بقيمة 2.888 مليار جنيه.. حصاد الأمن الاقتصادي في أسبوع (جراف)

من خلال شن الحملات لضبط الجرائم التي تؤثر على الاقتصادي القومي.

سجلت حصيلة قضايا التهرب الضريبي، والأموال العامة وسرقة الدعم، التي كشفها قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، ما قيمته ملياري و888 مليونًا و987 ألفًا و846 جنيهًا، من خلال شن الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لضبط الجرائم التي تؤثى على الاقتصاد القومي.

التهرب الضريبي

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 1736 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بلغت قيمتها ملياري و833 مليونًا و815 ألفًا و195 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأبرز القضايا: ضبط 209 ضرائب عامة، 123 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 152 قضية بمجال الجمارك، 9 بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

وكشفت 403 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 576 حكمًا قضائيًا، 244 قضية تحري مدين ولجان فحص، و12 أخريات بمجالات مكافحة جرائم إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي.

كما كشفت 8 قضايا بمجالات اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، احتيال مصرفي، غسل أموال، كسب غير مشروع.

سرقة الدعم

وعن سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، حررت مباحث الكهرباء 79471 قضية وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة ما قيمته 54 مليونًا و931 ألفًا و676 جنيهًا.

وحررت مباحث التموين 9297 قضية تموينية متنوعة، أبرزها: 144 واقعة إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 1785 إسطوانة، وقدرت قيمة الغاز المدعم 240975 جنيهًا.

وضبطت 19 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 214947 لتر لبيعها بالسوق السوداء، 9134 أخرى خاصة بسلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1392,719 طن سلع، منها 303 قضايا سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 382,961 طن، و112 قضية بيع سلع تموينية بالسوق السوداء بوزن 30,285 طن.

جهود شرطة النقل والسياحة

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 2234 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، حيازة مواد مخدرة، وتشكيلين عصابيين ضموا 4 متهمين لارتكابهم واقعتي سرقة.

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 136 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، أما أمن الموانئ حرر 23 قضية تهريب بضائع، مستحضرات تجميل، وكذا 45 قضية متنوعة من أبرزها دخول الدائرة الجمركية، نصب.

وشملت الجهود ضبط 776 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف – مراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة، و1025 أخرى بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و42 بمجال حماية منافع الري والصرف (التعدي بالردم)، 275 بمجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 98 أخرى بمجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 246 لنش سياحي.

وضبط الأمن السياحي 2129 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار، حفر وتنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

نتائج الأمن الاقتصادي

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال الأسبوع الماضي، وعدد القضايا المضبوطة في إداراته.