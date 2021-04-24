قضايا تهرب ضريبي بقيمة 1.4 مليار جنيه.. حصاد الأمن الاقتصادي في أسبوع (جراف)

ضمن جهود الحفاظ على المال العام.

سجلت المبالغ المالية المستحقة لتحصيلها من قضايا تهرب ضريبي وأموال العامة وسرقة الكهرباء والدعم، ما قيمته مليار و489 مليونًا و268 ألفًا و521 جنيهًا، خلال الأسبوع الماضي، ضمن حصاد حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تهرب ضريبي وأموال عامة

وأوضحت نشرة وزارة الداخلية الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 1307 قضايا بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة إجمالية بلغت مليار و434 مليونًا و636 ألفًا و422 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأضافت أن أبرزها: 180 قضية ضرائب عامة، 98 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 60 بمجال الجمارك، 6 قضايا بمجال حماية ممتلكات الدولة، 242 تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و248 قضية تحري مدين ولجان فحص، ونفذت 458 حكمًا قضائيًا.

وكشفت 9 قضايا في مجالات إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، 6 قضايا بمجالات إختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، بطاقات إئتمان، غسل أموال، كسب غير مشروع.

ويوضح الجراف التفاعلي أعداد قضايا التهرب الضريبي المضبوطة خلال أسبوع:

سرقة الكهرباء والدعم

وضبط رجال الأمن 79755 قضية بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة 54 ملايين و542 ألفًا و324 جنيهًا.

وعن القضايا التموينية، ضبط 8792 قضية تموينية متنوعة، أبرزها: 169 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 665 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 89775 جنيهًا.

وضبطت 18 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 294615 لتر لتجميعها لبيعها في السوق السوداء، و8605 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 903.666 طن.

وأبرزها ضبط 265 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 203.422 طن، و80 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 17.265 طن.

وفي قضايا النقل والمواصلات، ضبطت 1447 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، حيازة مواد مخدرة.

قضايا المصنفات

وحررت مباحث المصنفات 343 قضية، أبرزها: 231 بمجال مكافحة جرائم المصنفات “البث الفضائي، البرمجيات، المصنفات السمعية والبصرية”.

وضبط خلالها العديد من رسيفرات، كروت فك شفرة، أجهزة حاسب آلي، راوتر، لاب توب، وحدات معالجة، وكذا 112 قضية بمجال جرائم المطبوعات “التعدي على حقوق المؤلف، طباعة الكتب التعليمية، بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 588 نسخة منتهية التصاريح الخاصة بالتداول.

وضبط في قضايا المسطحات المائية، 785 بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف، مراكب مخالفة، غزل مخالف، جوابي مخالفة، و1138 أخرى بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 267 بمجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم).

وحررت 231 قضية بمجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 84 أخرى بمجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 444 لنش سياحي.

حصاد الأمن الاقتصادي

وعن أمن الموانئ، ضبطت 10 قضايا تهريب بضائع، مستحضرات تجميل، و79 أخرى متنوعة أبرزها دخول الدائرة الجمركية، نصب.

وحررت شرطة السياحية، 1955 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها: حيازة آثار، حفر وتنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصاد قضايا قطاع الأمن الاقتصادي التي ضبطها خلال الحملات الأسبوع الماضي: