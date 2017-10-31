قضايا المرأة ونظرة : مؤتمر حول إشكاليات تعيين النساء بالهيئات القضائية

إيمان عوف تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية مؤتمرًا حول ملف القضاء وعدم تعيين خريجات كليات الحقوق بمجلس الدولة. ويتناول المؤتمر الناحية التاريخية، والناحية العملية حول أسباب غياب النساء عن مجلس الدولة، وتقديم (تفاصيل دعوى) الأستاذة المحامية أمنية…

إيمان عوف





تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية مؤتمرًا حول ملف القضاء وعدم تعيين خريجات كليات الحقوق بمجلس الدولة.

ويتناول المؤتمر الناحية التاريخية، والناحية العملية حول أسباب غياب النساء عن مجلس الدولة، وتقديم (تفاصيل دعوى) الأستاذة المحامية أمنية جاد الله، المقرر أن تنظر بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة، يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2017 كنموذج، وسيتم عرض ماهية الإشكاليات القانونية من قِبل فقهاء دستوريين وقانونيين، بالإضافة للتحديات التي تواجه النساء في التقديم للالتحاق بالمناصب القضائية، ويهدف هذا اللقاء لبحث كيفية دعم حقوق النساء في التعيين بجميع الهيئات القضائية كحق دستوري وقانوني، ووضع توصيات وحلول مقترحة ومشتركة من جانب الحضور يمكن العمل بها في هذا المجال.

وسيعقد المؤتمر يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2017 في تمام الساعة 5:30 مساء بمعهد جوتة الألماني الكائن في 17ش حسين واصف ميدان المساحة، الدقي، الجيزة. يشارك في المؤتمر مجموعة متنوعة من الخبراء والخبيرات من مختلف الخلفيات المعنية بقضايا التمييز ضد النساء، ومختلف السياسيين والسياسيات من نائبات ونواب وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي لجنة الخمسين، والمنظمات المعنية بقضايا النساء وتواجدهن في مواقع صنع القرار. ونتطلع إلى مشاركتهن القيمة التي ستثري الحوار وتدفع إلى رؤية واضحة في هذا المجال.