قضايا الغش التجارى وتوصيات مؤتمر الشباب.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى قضايا الغش التجاري موضوع " المهمة " على النهارتنطلق أولى حلقات برنامج "المهمة" للإعلامية منى عراقي، على قناة "النهار"، فى العاشرة مساءً، لترصد قضايا الغش التجاري، وتتعمق في القضايا الاجتماعية. وترافق منى عراقي، فريق "المحققين" خطوة بخطوة من خلال سيارة مجهزة تحمل

رحاب صبحى





قضايا الغش التجاري موضوع ” المهمة ” على النهار

تنطلق أولى حلقات برنامج “المهمة” للإعلامية منى عراقي، على قناة “النهار”، فى العاشرة مساءً، لترصد قضايا الغش التجاري، وتتعمق في القضايا الاجتماعية. وترافق منى عراقي، فريق “المحققين” خطوة بخطوة من خلال سيارة مجهزة تحمل اسم “بهيرة شديد”، والتي ستكون على اتصال دائم بكاميرات التصوير، إذ إنها ستعمل على توجيه فريق العمل، خلال تواجدها داخل السيارة. ينطلق اليوم برنامج “المهمة” الذى ستقدمه الإعلامية منى عراقي، ويعرض على قناة تليفزيون النهار، يوم الاثنين، من كل أسبوع، في العاشرة مساءً.

وزير الكهرباء فى “90 دقيقة” على المحور

يستضيف الإعلامي محمد الباز، مقدِّم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في حوار خاص ليكشف تفاصيل المشروعات القومية الجديدة وكيف قضت مصر على أزمة انقطاع الكهرباء نهائيًّا. ويكشف “شاكر” كواليس وتفاصيل خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولّيه رئاسة مصر للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء، وكيف كان حريصًا على وضع حلول جذرية لهذه الأزمة، وكيف نجح في الحصول على أرخص الأسعار من شركة سيمنز العالمية لإنشاء محطات الكهرباء في المحافظات المختلفة.









على صدى البلد توصيات مؤتمر الشباب حول التعليم موضوع “على مسئوليتى”





يستضيف برنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى فى الثامنة مساءً على قناة “صدى البلد، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، ويتناول البرنامج توصيات مؤتمر الشباب حول التعليم وخطة التطوير واستراتيجية التعليم الجديدة والتى سيتم البدء فى تطبيقها سبتمبر المقبل.

المشكلات التى تواجه المصالح الإدارية بالدولة فى “مساء DMC”

يستضيف برنامج “مساء DMC “، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة DMC، عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، فى التاسعة مساءً. وتتناول الفقرة الأولى من البرنامج، المشكلات التى تواجه المصالح الإدارية بالدولة، وإجراءات الحكومة للحد من الإنفاق، وضريبة الدخل والضريبة العقارية.

فيما تحل الفنانة ليلى عز العرب، ضيفة على البرنامج فى الفقرة الثانية،؛ للحديث عن أعمالها التى شاركت بها مؤخرًا، والحديث عن أبرز المحطات التى مرت بها فى حياتها.