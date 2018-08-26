قضايا الرشوة أهم فقرات التوك شو الليلة

مراحل بناء الشخصية المصرية بالخارج موضوع “من ماسبيرو” على الثانية



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى السابعة مساءً على القناة الثانية، الدكتور هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى، حيث يدور الحوار عن مراحل بناء الشخصية المصرية والإنسان المصرى.

وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج الدكتور عادل حنفى رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ويدور الحوار عن دور الاتحاد فى دعم ومساندة المصريين بالخارج وأهم المعوقات التى تواجههم وكيفية حلها بجانب جهود الدولة، البرنامج تقديم الإعلامية داليا ناصر والإعلامى عاطف كامل.



رئيس مجلس الدولة في “يحدث في مصر” على MBC مصر



يستضيف الإعلامي شريف عامر، في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر فى العاشرة مساءً، في أولي حلقات البرنامج عقب إجازة عيد الأضحي “الليلة”، المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، في حوار خاص يتحدث فيه عن عدد من القضايا من أبرزها كيف تعامل مع قضية الرشوة الكبرى التي انتحر بسببها أمين عام المجلس السابق، وأثارت الرأى العام المصري لفترة كبيرة، كما يتحدث رئيس مجلس الدولة عن قراره تجاه استخدام القُضاة في مجلس الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويكشف المستشار أحمد أبو العزم، في الحوار الذي يأتي بعد عام من رئاسته للمجلس كيفية تعامله مع عدد من القضايا المُعلقة منذ سنوات دون الفصل فيها” وأبرز ما تم إنجازه خلال العام القضائي الماضي.

ويصطحب المستشار أبو العزم، شريف عامر في جولة داخل المجلس لتعريف المشاهدين بتاريخ مجلس الدولة من خلال عدد من الوثائق التاريخية في المتحف المُقام داخل مقر مجلس الدولة.



انتشار ظاهرة الرشوة فى مصر على المحور فى “90 دقيقة”



يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، الدكتور محمد حمودة المحامى للحديث عن انتشار ظاهرة الرشوة في مصر.

ويكشف المحامى الكبير محمد حمودة كواليس قضايا الفساد الكبرى فى مصر ولماذا يتورط فيها مسئولين كبار من وزراء ومحافظين ونواب محافظين ولماذا يترافع فيها وإلى أين وصلت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وما الفرق بين العمل في المحاماه في مصر وفرنسا.

ويرصد المحامى الكبير محمد حمودة العقوبات الجنائية التى تنص عليها القوانين فى جرائم العنف الأسر والجرائم الاجتماعية ومنها قتل الآباء لأبنائهم بداعى التأديب والتربية والتحرش وكيف يرى ظاهرة قتل الآباء لأبنائهم الأخيرة فى الدقهلية والمنيا ودمياط وهل العقوبات القانونية الحالية كافية وماذا يطلب من البرلمان لتعديله.

كما يتحدث المحامى الكبير محمد حمودة عن رأيه في التشريعات التى صدرت في مصر مؤخرا وكيف يتعامل النواب في اللجنة التشريعية بمجلس النواب مع مشروعات القوانين وماذا يطلبه كمحامى من النواب عامة واللجنة التشريعية خاصة وكيف يرى قوانين محكمة الأسرة والأحوال المدنية وماذا تحتاج مصر للقضاء على أزمات الطلاق والتحرش والفساد والرشوة.