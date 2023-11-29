«قضايا الدولة» تحصل على حكم بمبلغ يتجاوز 76 ألف دولار تعويضاً بيئيا لصالح الدولة

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، تمكنت من الحصول على حكم ضد رئيس مجلس إدارة شركة بإلزامها بالتعويض البيئي بمبلغ 76 ألفًا و140 دولارا أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.



قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي، في بيان اليوم، إن ممثل الشركة الصادر ضدها الحكم قام بسداد مبلغ 2 مليون و506 آلاف و477 جنيهًا وهو ما يعادل 80 ألفًا و962.2 دولار الأمريكي.



ترجع وقائع النزاع أنه الهيئة أقامت نيابة عن رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفته، الدعوى أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية مأمورية شرم الشيخ الكلية الدائرة الأولى ضد الشركة وذلك للمطالبة بإلزام الشركة بأن تؤدي إلى المدعي بصفته مبلغ تعويض عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة المتمثلة في قيام الشركة المذكورة بأعمال خرسانية وأعمال ردم بالمنطقة الشاطئية المواجهة للقرية التي تملكها والتي ثبتتت بمخالفة بيئية مقيدة ضدها، وتم القضاء بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.