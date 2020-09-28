قضايا استيلاء على المال العام.. ضبط مسئول بشركة هارب من 1350 حكم سرقة كهرباء

كشف تلاعب إحدى شركات التسويق في الأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك، و5 قضايا فساد مالي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب من تنفيذ 1350 حكم غرامات في قضايا استيلاء على المال العام وسرقة تيار كهربائي، بلغت قيمتها 14 مليون جنيه، بعد هروب استمر 6 سنوات.

عضو مجلس إدارة شركة إنشاءات متهمًا بسرقة كهرباء بقيمة 14 مليون جنيه

ترجع التفاصيل، إلى تأكيد معلومات إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، أن عضو مجلس إدارة بإحدى شركات الإنشاءات متواجد بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وأوضحت التحريات أنه مطلوب التنفيذ عليه في 1350 حكم غرامات جزئية ومستأنفة، استيلاء وسرقة تيار كهربائي، بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 14 مليون جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تلاعب شركة تسويق في أوراق الجمارك

على جانب آخر، استهدفت أجهزة الأمن إحدى الشركات بمحافظة الجيزة، بعد اتهام مسئوليها بالتلاعب في الأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك.

وأكدت الواقعة تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، أن إحدى شركات التسويق الكائن مقريها بدائرتي قسمي شرطة أول وثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشارت التحريات إلى التلاعب في الأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك، والإفراج عن بعض وارداتها بموجب فواتير بقيم متدنية، بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تفتيش مقري الشركة في حضور المدير المالي لها.

وضبط الأوراق والمستندات الخاصة بتعاملات الشركة، وكذا 2 جهاز لاب توب محفوظ عليهما تعاملات الشركة، وجارٍ فحص المضبوطات بمعرفة الجهات المعنية.

ضبط 5 قضايا فساد مالي

من جانبها، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية؛ لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تحويل أموال، تزوير تأشيرات وأوراق؛ نصب واحتيال على المواطنين، كسب غير مشروع؛ مُتهم فيها 9 أشخاص، وضُبط بها مستنديًا قرابة 6 ملايين جنيه.