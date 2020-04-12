قضاة المحكمة الدستورية يتبرعون براتب شهر أبريل لصندوق تحيا مصر

لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار ثلاثة أشهر من خلال صندوق تحيا مصر لمواجهة الجائحة العالمية

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الحالى، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار ثلاثة أشهر من خلال صندوق تحيا مصر لمواجهة الجائحة العالمية.

وقال المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمى باسمها، فى بيان اليوم الأحد، إن ذلك الإجراء يأتى إيمانًا من قضاة المحكمة بحتمية التضامن المجتمعى، ووجوب المساهمة مع سائر مؤسسات الدولة فى تحقيق حياة كريمة للمصريين.

كتبت نجوى عبد العزيز