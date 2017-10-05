قضاء إسبانيا يعلق جلسة الاستقلال في برلمان كتالونيا

سكاي نيوز عربيةأصدر القضاء الإسباني، اليوم الخميس، قرارًا بتعليق جلسة برلمان كتالونيا المرتقبة، الاثنين، بشأن نتائج الاستفتاء بشأن تقرير المصير، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم أن تعلن خلالها الانفصال عن مدريد.وقالت ناطقة إن محكمة إسبانيا الدستورية "علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني)، الاثن

سكاي نيوز عربية

أصدر القضاء الإسباني، اليوم الخميس، قرارًا بتعليق جلسة برلمان كتالونيا المرتقبة، الاثنين، بشأن نتائج الاستفتاء بشأن تقرير المصير، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم أن تعلن خلالها الانفصال عن مدريد.





وقالت ناطقة إن محكمة إسبانيا الدستورية “علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني)، الاثنين”.

كان البرلمان يعتزم عقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارليس بوديغمونت، وقال مصدر حكومي في كتالونيا إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة.

ورفضت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، الدعوة التي أطلقها رئيس كتالونيا كارليس بيغديمونت لوساطة دولية بين إقليمه ومدريد، مؤكدة أنه لا وساطة ما دامت لم تتراجع برشلونة عن التهديد بانفصال كتالونيا عن المملكة وإعلان الاستقلال.

ونقلت “فرانس برس” عن الحكومة في بيان: “إذا كان بيغديمونت يريد الحديث، أو التفاوض أو إرسال وسطاء فهو يعرف حق المعرفة ما يجب عليه القيام به أولا: أن يعود إلى طريق القانون الذي ما كان يجب أن يغادره أصلًا”.