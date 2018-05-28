قصور الثقافة تنظم مجموعة أنشطة على سور القاهرة الفاطمية

وكالات:نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية في سادس ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة خلال الفترة من ٦ إلى ٢٠ رمضان بالمسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، وتضمنت عرض لفرقتي قصور الثقافة لأغاني الشباب وقنا للفنون الشعبية.بدأ

وكالات:





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية في سادس ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة خلال الفترة من ٦ إلى ٢٠ رمضان بالمسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، وتضمنت عرض لفرقتي قصور الثقافة لأغاني الشباب وقنا للفنون الشعبية.

بدأت الفعاليات على المسرح الكبير بعرض لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو محمد سيف اليزل افتتحته بالسلام الوطني، وقدمت خلاله مجموعة من الأغاني منها «مطلوب من كل وطني، لكن يا مصر إنتي، فيها حاجه حلوة، محمد يا رسول الله، رمضان جانا، القلب يعشق كل جميل، والله ما طلعت شمس ولا غربت».

وأعقب ذلك عرض فني لفرقة قنا للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد فؤاد وقدمت مجموعة من التابوهات الفنية وهي «المولد، والحجالة، والربابة، والفرح القناوي».

وعلى مسرح الطفل بدأت الفعاليات بعروض لأفلام «الإرهاب لا دين له رسوم متحركة وهذا الزمان تسجيلي» أعقبه عرضين لمسرح عرائس بعنوان «الزهور، والوردة الزرقاء» واختتمت العروض بعرض فني لفرقة أجيال لفنون العرائس بقيادة الفنان عمرو حمزة تضمن فقرات لعرائس الماريونت الراقصة، واختتم العرض بفقرة الأراجوز.

واستمرت ورش الكورشية، والخرز والجلد لثقافة المرأة، بجانب ورش الفنون التشكيلية «حرق على الخشب وتشكيل بالخيوط ورسم البورتريه وورش الأطفال» للرسم على الوجه والرسم الحر وعمل فانوس رمضان والصلصال «بجانب ورش ذوي الاحتياجات الخاصة والحرف اليدوية» خزف وسجاد، حصير، خوص، الخيامية والتصديف والطرق على النحاس».