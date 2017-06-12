قصور الثقافة تنتظر رئيسها الجديد

علي راشدتقدم عدد من المثقفين مؤخرا لشغل منصب رئيس هيئة قصور الثقافة، وعرضت العديد من الملفات والتصورات على طاولة حلمى النمنم، وزير الثقافة، ليختار من بين الأسماء التى أمامه، وضمت القائمة كلا من الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، الدكتور جمال التلاوى، والدكتورة هويدا صالح، ومن المقرر أن يعلن الوزير قريبا

علي راشد

تقدم عدد من المثقفين مؤخرا لشغل منصب رئيس هيئة قصور الثقافة، وعرضت العديد من الملفات والتصورات على طاولة حلمى النمنم، وزير الثقافة، ليختار من بين الأسماء التى أمامه، وضمت القائمة كلا من الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، الدكتور جمال التلاوى، والدكتورة هويدا صالح، ومن المقرر أن يعلن الوزير قريبا عن صاحب المنصب الجديد.

وتعتبر فكرة تقدم المثقفين للمنصب مع عرض تصوراتهم وخططهم للثقافة من الأشياء التى ينص عليها القانون، ولكن لم يتم تطبيقها إلا فى أوقات معينة، ودائما ما يعين قائم بأعمال رئيس الهيئة، ويتم ندبه لمدة عام.

تقدم لشغل المنصب السيناريست محمد ناصف، والذى سبق تعيينه قائما بأعمال رئيس قصور الثقافة، ولفت «ناصف» إلى أنه تقدم كغيره والتقديم مفتوح للجميع وهناك عدد من الأدباء تقدم للوظيفة ذاتها، وبعد ذلك يختار وزير الثقافة من بينهم، والسياق المفترض لشغل الوظيفة التعيين من الوزير، بعد التقديم وطبقا للقانون لابد أن يتقدم من يريد شغلها.

أما عن تعيينه من قبل لقصور الثقافة، فيشير إلى أن ذلك كان مهمة القيام بأعمال والإشراف على الهيئة بصفة عامة، وهذه طريقة من طرق إدارة قصور الثقافة.

وأكد أن لديه العديد من التصورات للعمل بقصور الثقافة، لا يمكن الكشف عنها كلها إلا أنها ستعمل على قصور الثقافة على مستوى المحافظات، وعلى البنية التحتية والأنشطة والإدارة، واستكمال المشروعات التى كان بدأها وتوقفت بعد ذلك، مثل فكرة القوافل الثقافية والأنشطة النوعية الخاصة، مثل تطوير مسرح الثقافة الجماهيرية على مستوى إقامة بقع منيرة فى كل قرى مصر، عن طريق تمويلات ذاتية لا تكلف الدولة، مشيرا إلى أنه فى تجربته السابقة بالهيئة استطاع أن يقيم 13 موقعا دون أن تكلف الوزارة أو الدولة شيئا، وكانت عبارة عن تبرعات، وفى النهاية المهم هو الوصول بالهيئة لكل الناس من خلال العديد من الوسائل سواء مؤتمرات الشاب، أو التعاون مع وزارة التربية والتعليم وعودة المسرح التوعوى، وتوعية الناس بخطورة المشكلات التى يمر بها الوطن فى الوقت الراهن.

ومن المتقدمين أيضا، الكاتب الدكتور جمال التلاوى، والذى أكد أن لديه تصور لإستراتيجية تطوير الثقافية المصرية كلها، والثقافة الجماهيرية هى أكثر هيئة موجودة فى كل مناطق مصر فى المحافظات، والمراكز وإذا أحسن إدارتها ستقوم بدور كبير فى مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن التصور فى جزأين الأول: إعادة الهيكلة داخل الهيئة نفسها، وهى مكدسة بعدد كبير من الموظفين وجزء كبير من القيادات، تم استبعادهم لأسباب شخصية مع رؤساء هيئات سابقين، ولديهم كثير من الخبرة ينبغى أن تستفيد منهم الهيئة، وهناك مواقع ثقافية مهمة يديرها من لا يحسن إدارتها، وبالتالى هذا الجزء الخاص بإعادة الهيكلة يضع كل واحد فى مكانه للاستفادة من كل الكفاءات الموجودة فى الهيئة، وبعد هذا الجزء ننطلق إلى النقطة الأساسية، وهى تطوير الهيئة والمشاركة لمحاربة فكر الإرهاب.

وأضاف «التلاوي» أنه بعد الهيكلة ينطلق رئيس الهيئة، بالتعاون مع موظفيها ومثقفى مصر جميعا إلى تثقيف الشعب المصرى، ولن تتوجه الندوات والمؤتمرات للمثقفين، بل يتم الاستعانة بهم لتثقيف المستهدف، وهم الطلاب والشباب الذين ليس لديهم ثقافة كافية وفكر يقاوم أى فكر آخر دخيل، وسننطلق إلى المدارس والجامعات ولن نكتفى بالقصور، ومراكز الشباب والجامعات ونخرج الكتب المكدسة فى المخازن، وتصل إلى الشباب ولابد أن يكون هناك تعامل خاص مع المسرح، فمسرح الثقافة الجماهيرية له أهميته ولا ينبغى أن يقتصر دور الفرق المسرحية على التجهيز للمسابقات، والوقوف أمام لجان التحكيم فقط، ولكن سيكون هناك جزء رئيسى لتطوير المسرح، والفرق المسرحية ليصبح الهدف هو العرض فى أماكن التجمعات وليس الهدف لجنة التحكيم وجوائزها، فتعرض ليالى طويلة فى الجامعات والمدارس ومراكز الشباب.

وأشار إلى أن الثقافة ليست – كما يتصور البعض – نشر الكتاب فقط، وإنما هناك أمور أخرى، من بينها إعادة إحياء نوادى السينما بأبسط الإمكانيات، والانطلاق إلى أماكن مختلفة لتثقيف الشباب لفكر السينما والدراما، وأن نعلمه كيف يفهم فيلما سينمائيا ومسلسلا والاهتمام بالفنون التشكيلية، هناك أيضا أدب الأطفال وعن قصور الثقافة تصدر مجلة «قطر الندي» ولكن كل إصدارات الأطفال بحاجة إلى إعادة نظر، وكتابة تلائم الواقع ولا نعيد قص الحكايات القديمة بالطرق القديمة، كما يجب الاهتمام بالنشر الإلكترونى والتفاعل الإلكترونى للشباب.

وعن المؤتمرات التى تتحدث عن مواجهة الإرهاب فى أماكن لا يحضرها سوى المثقفين، وهل ذلك ما يقصده لمواجهة الإرهاب يقول «التلاوي»:«أنا ضد هذا تماما كل ما يحدث من ندوات ومؤتمرات بعنوان مقاومة الإرهاب فاشلة، لأنها تتوجه من النخبة للنخبة ومعظم أنشطة الوزارة فى هذا الإطار، وأنا أتمنى من أجهزة الوزارة أن تنظر لمؤتمر أدباء مصر، فهو مثالى يعقد كل سنة فى محافظة بشكل غير تقليدى، على المقاهى والمدارس ومراكز شباب، أما مؤتمرات الصفوة التى يتم الصرف عليها فعائدها»صفر«ولكن مكافحة فكر الإرهاب يكون بالثقافة الحقيقية، أما الإرهاب نفسه فيواجهه الأمن، ولابد أن نصل لتثقيف المواطن حتى لا يصل لهذة المرحلة، وبالتالى نذهب إليهم فى أماكنهم ولا ننتظر أن يأتوا إلينا فى المجلس الأعلى للثقافة أو غيره، وما يحدث هو أن النخبة تتحدث لنفسها وهذا فشل كبير».

ومن جهته، أكد الناقد الدكتور صلاح السروى، أن تقدم المثقفين لشغل منصب رئاسة قصور الثقافة، فكرة متقدمة جدا وهذا الأمر معمول به فى كل بلاد العالم المتقدم، مشيرا إلى أننا نعانى من مأساة فى جهات الإدارة فى مصر والقائمين عليها، ومن المهم أن يتم تقديم خطط لتطوير عمل هذه المؤسسة – قصور الثقافة – ويحصل على المنصب فقط من يمتلك الرؤية والتصور للارتقاء والتطوير، ومن هنا نضمن تطور هذا المكان.