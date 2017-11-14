قصور الثقافة تصدر بنية السرد عند علاء الديب

علي راشد أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "بنية السرد الروائي عند علاء الديب" للناقد الشاب الدكتور شريف حتيته الصافي. يتناول الكتاب كيفية بناء علاء الديب لنصه السردي "الروائي" من خلال تحليل العناصر البنائية المكونة له، والتقنيات الفنية التي اعتمد عليها الكاتب في بناء هذه العناصر من خلال نصوص

علي راشد

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب “بنية السرد الروائي عند علاء الديب” للناقد الشاب الدكتور شريف حتيته الصافي.

يتناول الكتاب كيفية بناء علاء الديب لنصه السردي “الروائي” من خلال تحليل العناصر البنائية المكونة له، والتقنيات الفنية التي اعتمد عليها الكاتب في بناء هذه العناصر من خلال نصوص الديب الروائية، والتي على الرغم من عدم غزارتها النسبية إلا أنها امتدت لثلاثة عقود، كما أن بدايته مع جيل الستينيات الذي تبنى نمط الكتابة الروائية الجديدة وما شهدته هذه الأنماط من تطورات عديدة خلال هذه الثلاثة عقود.