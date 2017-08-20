قصور الثقافة تشارك في مهرجان من فات قديمه تاه

علي راشدتشارك الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بقصور الثقافة، في فعاليات مهرجان "من فات قديمه تاه"، الذي يقام للعام السابع علي التوالي في بيت السناري بالسيدة زينب، ويستمر حتى 24 أغسطس 2017 الجاري، بمعرض للحرف اليدوية والتراثية مثل "المنسوجات اليدوية والتطريز – المنتجات الزجاجية

علي راشد

تشارك الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بقصور الثقافة، في فعاليات مهرجان “من فات قديمه تاه”، الذي يقام للعام السابع علي التوالي في بيت السناري بالسيدة زينب، ويستمر حتى 24 أغسطس 2017 الجاري، بمعرض للحرف اليدوية والتراثية مثل “المنسوجات اليدوية والتطريز – المنتجات الزجاجية – المشغولات الخشبية – السجاد والكليم اليدوي – الصناعات المعدنية” من ناتج الورش التي تقيمها الإدارة، ويشارك فيها العديد من فناني وحرفي تلك الصناعات.

يذكر أن المهرجان يشارك في المهرجان الذي بدأ أمس السبت العديد من المؤسسات من بينها جمعية التراث والفنون التقليدية وجمعية خير وبركة.

وتعرض مجموعة من الحرف وهي: “المنسوجات اليدوية والتطريز – المنتجات الزجاجية – حرف الأحجار – الفخار والخزف والسيراميك – المشغولات الخشبية – السجاد والكليم اليدوي – صناعة المجوهرات والحلي – صناعة الشمع – الصناعات المعدنية”، كما أن دولة المغرب هي ضيف شرف الدورة السابعة بالتعاون مع رابطة الجالية المغربية الاجتماعية بمصر وتقدم الأزياء المغربية ومستحضرات التجميل المغربية، والمطبخ المغربي، والطواجن الفخارية وغيرها بالإضافة إلى ورش تدريبة مختلفة.