قصف 68 مخبأ ومخزن أسلحة للإرهابيين

واصل أبطال ومقاتلو القوات المسلحة والشرطة تحقيق المهام المخططة للعملية الشاملة ” سيناء 2018 ” التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة، بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، و استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدي فى عدد من القري والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء ، واستهداف مناطق اختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر، وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات لمنع تسرب العناصر الإرهابية، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية :

– تنفيذ القصف المدفعي بنيران المدفعية المركزة لـ 68 هدفا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف .

– ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء والقضاء علي 3 عناصر تكفيرية من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات .

– القبض علي 224 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا، والمشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم علي أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

– ضبط وتدمير والتحفظ علي 10 سيارات دفع رباعي، ومن أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية ، وتدمير 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

– تدمير 150 ملجأ عثر بداخلها علي كميات كبيرة من المواد المخدرة، وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية.

– قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة، تمت زراعتها علي محاور تحرك قوات المداهمة.

– اكتشاف وتدمير 5 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 2,5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وفي إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018 تقوم الوحدات البحرية بتأمين المسرح البحري، علي الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة والممرات الملاحية والأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر، ومنع تسرب العناصر الإرهابية من مناطق العمليات.

واستمرت القوات الجوية في احكام التأمين والمراقبة الجوية علي امتداد الحدود الجنوبية والغربية، بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد، وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلي البلاد خاصة في الاتجاه الإستراتيجي الغربي.

فيما تواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم580 من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وتمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عثر بحوزته علي بندقية آلية وكمية من الطلقات، وضبط 10 من المشتبه بهم فى مناطق الظهير الصحراوي .

واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية، تواصل القوات المسلحة توزيع كميات من السلع والمواد الغذائية لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكل الاحتياجات، ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم علي كل الاتجاهات الإستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية أمن مصر القومي .