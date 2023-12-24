قصف روسي يقتل شخصًا ويصيب 7 في منطقة خيرسون بأوكرانيا

قُتل أوكراني وأصيب 7 آخرون في سلسلة من الهجمات الروسية التي نفذتها طائرات مسيرة استهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

كما قصفت القوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة خمسة عمال وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة كوراخوفو.

وكانت القوات الروسية انسحبت قبل عام من مواقعها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، لكنها تقصف باستمرار المناطق هناك من مواقع جديدة على الضفة الشرقية.

وأنشأت القوات الأوكرانية رؤوس جسور على الضفة الشرقية للنهر.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم خيرسون إن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل رجل في بلدة ستانيسلاف جنوب شرق مدينة خيرسون، التي كانت على مدار العام الماضي تحت السيطرة الأوكرانية ولكنها تتعرض لقصف روسي مستمر.

وتعرضت المدينة لعدة هجمات روسية على مدار اليوم، بما في ذلك هجوم متواصل على مناطق سكنية في وقت مبكر من المساء، وقال بروكودين إن سبعة من السكان أصيبوا.