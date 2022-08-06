قصف إسرائيل ضد غزة يتواصل وارتفاع شهداء فلسطين إلى 24 ربعهم أطفال (فيديو)

تواصل القصف الإسرائيلي ضد قطاع غزة ، مساء السبت، وأسفر عن ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 24 شهيدًا، و203 إصابات، وفق معلومات فلسطينية رسمية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بين الشهداء الـ 24 يوجد 6 أطفال وسيدة (23 سنة) ومسنة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقالت “وفا” إنه استشهد في الساعة الأخيرة 9 مواطنين في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة ورفح جنوب القطاع.

وأفاد مراسل “وفا” بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين على الأقل مجموعة من المواطنين وسط مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات استطلاع إسرائيلية منزلا غرب محافظة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل مصر لعب دور إيجابي في تهدئة الأوضاع عبر اتصالات مكثفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي تمهيدا للوصول لهدنة ووقف التصعيد في قطاع غزة .

وبدأ العدوان الإسرائيلي مساء الجمعة، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحي من أهل القطاع.