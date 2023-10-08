قصف إسرائيلي عنيف لقطاع غزة بعد هجوم حماس المباغت ومخاوف بامتداد الصراع

نفذت إسرائيل ضربات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة يوم السبت وخلال الليل ويوم الأحد، ما تسبب في مقتل ما يزيد على 300 فلسطيني وتسوية بنايات ومنازل ومنشآت بالأرض، من بينها منازل تعود لقياديين في حماس مع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بانتقام شديد لهذا اليوم الفظيع”.

واستيقظت إسرائيل يوم الأحد على أثر الصدمة، بعدما قتل مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مئات الإسرائيليين وأسروا عددا غير محدد وعادوا بهم لقطاع غزة، مما أدى لاندلاع حرب تحمل في طياتها خطر الانتشار والامتداد في المنطقة، بعد قصف إسرائيل لمناطق لجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وفي جنوب إسرائيل، قال الجانبان إن مسلحي حماس لا يزالون “يخوضون اشتباكات ضارية” مع قوات الأمن الإسرائيلية في عدة مناطق رغم مرور أكثر من 24 ساعة على بدء حماس لهجومها فجر أمس السبت، كما انطلق المزيد من الصواريخ من القطاع صوب إسرائيل مما نتج عنه دوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي في إفادة للصحفيين “سنهاجم حماس بقوة وستكون تلك جولة عمليات مطولة للغاية”.

كما واصلت طائرات تنفيذ ضربات على قطاع غزة صباح يوم الأحد، كما نفذت قوات عمليات في محيط القطاع بما شمل قاعدة عسكرية في منطقة زيكيم جرى اقتحامها يوم السبت.