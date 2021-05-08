قصر دراكولا يجذب الزوار بجرعات مجانية من لقاح فيروس كورونا

يعود القصر للقرن الرابع عشر ويُعتقد أنه مصدر إلهام لمنزل مصاص الدماء الشاهق في رواية برام ستوكر "دراكولا".

من المرجح أن يجد من يزور قصر دراكولا هذا الشهر أثر وخزة في ذراعه بدلا من عنقه بعد أن أنشأ المسعفون مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في القصر الواقع بمنطقة ترانسلفانيا، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وبحسب ملصق دعائي، يقدم أطباء وممرضات يرسمن على وجوههن شكل أنياب مصاص الدماء جرعات مجانية من اللقاح الذي انتجته شركة “فايزر” لجميع زوار القصر، المعروف أيضا باسم قصر بران.

ويعود القصر للقرن الرابع عشر ويُعتقد أنه مصدر إلهام لمنزل مصاص الدماء الشاهق في رواية برام ستوكر “دراكولا”.

ويأمل موظفو القصر في أن تجلب هذه الخدمة المزيد من الزوار إلى القصر الذي يقع في جبال الكربات في رومانيا حيث انخفض عدد السائحين منذ بداية الجائحة.

ويمكن لأي شخص الحضور في عطلة نهاية كل أسبوع في مايو الجاري دون موعد سابق، ويُمنح دخولا مجانيا إلى معرض القصر الذي يضم 52 أداة تعذيب من العصور الوسطى.

وقال ألكسندرو بريسكو مدير التسويق بالقصر “كانت الفكرة… هي إظهار كيف تعرض الناس للوخز قبل 500 إلى 600 عام في أوروبا”.

وقالت الحكومة إنها تريد تطعيم عشرة ملايين من سكانها بحلول سبتمبر المقبل، لكن مسحا أصدره مركز أبحاث جلوبسيك ومقره براتيسلافا في أبريل نيسان أظهر أن الرومانيين هم الأقل ميلا للتطعيم من بين دول الاتحاد الأوروبي الشرقية.

إصابات كورونا حول العالم

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين و285 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 157 مليونا وما يقارب من 577 ألف إصابة، تعافى منهم 135 مليونا وأكثر من 895 ألف مريض.

وتواصل جائحة “كورونا” تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 836 ألف و558 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,741 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعتبر دولة منكوبة بالجائحة، وسجلت رقماً قياسيا جديدا بلغ (4,194 وفاة)، والبرازيل (2,217 وفاة)، واميركا (777 وفاة)، والأرجنتين (609 وفيات)، وكولومبيا (453 وفاة).

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (401,326 إصابة)، والبرازيل (78,337 إصابة)، وأمريكا (49,491 إصابة)، والأرجنتين (22,552 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط: تركيا (20,107 إصابات).