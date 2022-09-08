قصر بكنجهام يعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعلن قصربكنجهام منذ قليل وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية.

جاء ذلك وفقا لما جاء في “سكاي نيوز” منذ قليل.

كان القصر الملكي البريطاني «باكنجهام» قد ذكر في وقت سابق اليوم أن أطباء ملكة بريطانيا قلقون على صحتها، وأنهم أوصوا بأن تظل الملكة تحت الإشراف الطبي.

وأوضح القصر فى بيان مقتضب أن “الملكة إليزابيث لا تزال في مقر إقامتها فى بالمورال”، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

وقال القصر في بيان، إن الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، “تستريح في قلعة بالمورال” في اسكتلندا.. فيما قال مصدر بالقصر الملكي، بحسب شبكة CNN، إنه تم إبلاغ أسرة الملكة بحالتها الصحية.

وأعلن قصر كنسينغتون أن الأمير تشارلز، نجل الملكة، والأمير وليام، حفيدها، سافرا إلى الملكة إليزابيث بعد الأنباء عن صحتها.

كانت ملكة بريطانيا قد التقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، الثلاثاء.. وكتبت تراس، عبر حسابها على تويتر، الخميس، إن “الدولة بأسرها تشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكنغهام”.

وأضافت: “أفكاري وأفكار الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت”.

وتجمع حشد، اليوم أمام قصر باكيغهام في لندن بعدما أبدى أطباء ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية قلقهم على وضعها الصحي.

وتجمع عشرات من البريطانيين والسياح تحت المطر للإعراب عن قلقهم أمام القصر في لندن.