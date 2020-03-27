قصر بكنجهام : الملكة إليزابيث التقت رئيس الوزراء المصاب بكورونا

أكدت الحكومة البريطانية أن جونسون لا يعاني من أعراض كبيرة للمرض

أعلن قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس الجاري، رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف متحدث باسم قصر باكنجهام في بيان اليوم، أن الملكة إليزابيث تتمتع بصحة جيدة، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وقالت شبكة “بي بي سي” الإخبارية ، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون لا يعاني من أعراض كبيرة للمرض ، مشيرة إلى أنه سيواصل مهامه دون تأثير.

و كان جونسون قد قال في تصريحات أمس إن المملكة تبذل قصارى جهدها لإعادة البريطانيين من الخارج.

وأكد جونسون في تصريحات يوم الأربعاء أن بلاده سترفع تدابير الإغلاق بعد التأكد من أن المواطنين في أمان.

وقبل يومين أعلن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته أيضا بفيروس كورونا ، ليتضم إلى قائمة كبيرة من القادة والسياسيين حول العالم المصابين بالفيروس.