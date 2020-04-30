«قصر العيني» تنفي الأسعار المتداولة لعلاج كورونا وتؤكد : الخدمات بالمجان للمصريين

وكانت بعض المواقع نشرت أخبارا تشير إلى أن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بالقصر العيني تصل إلى 127 ألف جنيه

نفى الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، صحة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام حول الأسعار المتداولة للعلاج بالمستشفى قصر العيني الفرنساوي، جملة وتفصيلا.

ونشرت بعض المواقع، اليوم، أخبارا تشير إلى أن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بالقصر العيني تصل إلى 127 ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد طه، مدير المسشفيات، إنه لم يعتمد أي أسعار بشأن العلاج في مستشفى الفرنساوي.

وأكد طه إن قصر العيني يقدم خدماته للجميع، ولن يتخلى عن مسؤولياته مهما كانت تكلفة العلاج، وبالفعل استقبل الفرنساوي العديد من الحالات، ويتم علاجها بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن القصر الفرنساوي يقدم خدماته الطبية للعديد من الشركات والهيئات الدولية، وذلك بسعر التكلفة الدولية بناء على طلبها رسميا.

واستطرد طه إن الخدمات الطبية للمصريين تقدم مجانا كوحدة ذات طابع خاص ، وفقا للقوانين وباللوائح.

وأشار إلى أنه تم تخصيص جناح بالفرنساوي للأجانب بناء على طلب العديد من السفارات والهيئات الدولية وحتى الآن لم تتم أية تعاقدات.

وتهيب جامعة القاهرة بالجميع توخي الدقة والبعد عن الشائعات والأكاذيب في هذه المرحلة الكارثية التي يمر بها العالم.