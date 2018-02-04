قصر الطب تخطط لإنشاء 5 مستشفيات بالإسكندرية

❏ إبراهيم: مفاوضات مع 3 بنوك إسلامية للحصول على 180 مليون جنيه شريف عمرأسس مجموعة من الأطباء، ورجل أعمال، شركة قصر الطب بالإسكندرية، بهدف إنشاء 5 مشروعات صحية، عبارة عن 3 مستشفيات تخصصية، ومركزين طبيين، باستثمارات متوقعة 310 ملايين جنيه.وتعاقدت الشركة الجديدة مع شركة تعافى الدولية للخدمات

❏ إبراهيم: مفاوضات مع 3 بنوك إسلامية للحصول على 180 مليون جنيه

شريف عمر

أسس مجموعة من الأطباء، ورجل أعمال، شركة قصر الطب بالإسكندرية، بهدف إنشاء 5 مشروعات صحية، عبارة عن 3 مستشفيات تخصصية، ومركزين طبيين، باستثمارات متوقعة 310 ملايين جنيه.

وتعاقدت الشركة الجديدة مع شركة تعافى الدولية للخدمات الطبية، لتولى مهام إعداد دراسات الجدوى الفنية، والمالية، والإدارية.

قال محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لتعافى الدولية للخدمات الطبية، إن مساهمى قصر الطب يطمحون لإنشاء مجموعة طبية متكاملة فى الإسكندرية، بطاقة استيعابية تقارب 250 سريرا، فى ظل تعاظم الجدوى الاستثمارية بمجال الرعاية الصحية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إلى أن الشركة الوليدة تنتظر افتتاح أول مشروعاتها مطلع مارس المقبل، وهو مركز طبى يشمل جميع التخصصات.

ولفت إلى أن ثانى المشروعات سيكون مستشفى مكون من 45 سريرا، بمنطقة ميامى، يليه مستشفى أخر بمنطقة محرم بك، بطاقة 60 سريرا، ورجح إنهاء نسبة كبيرة من أعمال التشطيب والبناء، خلال العام الجارى.

وأكد أن المساهمين سيضخون 25 مليون جنيه، تمويلات ذاتية، خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيدأً لافتتاح المركز الطبى، إلى جانب بدء إنشاءات مستشفى ميامى، ومحرم بك، مع افتتاح مركز طبى لجراحات التجميل، خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وتطرق رئيس مجلس إدارة «تعافى»، لمفاوضات تتم مع أحد المستثمرين، بخصوص قطعة أرض مساحتها 4 ألاف متر مربع، بالقرب من الكيلو 26 بطريق الإسكندرية الصحراوى، لإنشاء مستشفى عليها بطاقة 150 سريرا، وتوقع إنهاء المفاوضات خلال الربع الثانى من العام.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لشراء الأرض، وإنهاء الأعمال الإنشائية تقارب 80 مليون جنيه، ستحاول الشركة تدبيرها عبر السيولة الذاتية للمساهمين، بجانب الاقتراض البنكى، وأرباح تشغيل المركز الطبى، وتوقع بدء الإنشاءات خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأكد اهتمام «قصر الطب» بإنهاء النسبة الأكبر من المشروعات خلال العام الحالى، لاستغلال الانخفاض الواضح فى الخدمات الطبية بالمحافظة.

كما أشار لتفاوض شركته مع 3 بنوك إسلامية، تعمل فى السوق المحلية، لتدبير قروض بقيمة 180 مليون جنيه، سيتم توظيفها فى تمويل الإنشاءات.

وفى سياق متصل، أكد رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لتعافى للخدمات الطبية، اهتمام مساهمى «قصر الطب»، بطرح نسبة من الأسهم فى البورصة المصرية، بعد عامين من التأسيس، بهدف الاستفادة من الدور التمويلى لسوق المال فى زيادة الاستثمارات، واختراق مزيد من أسواق الوجه البحرى، وخلق ألية لتخارج المساهمين.

شهدت السوق السكندرية مؤخراً، دخول لاعبين جدد للقطاع الطبى، منهم المستشفى السعودى الألمانى، التى رصدت مليار جنيه لإنشاء مدينة طبية متكاملة، إلى جانب مجموعة علاج الطبية السعودية، التى استحوذت على مستشفى الإسكندرية الدولية، ودخول مستشفى أندلسية التابعة لمستثمرين إمارتيين.

وتأسست تعافى عام 2011، عبر مجموعة أطباء، ورجال أعمال مصريين وخليجيين، بهدف تقديم خدمات استشارية لاستثمارات القطاع الطبى، منها إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتأسيس المستشفيات، أو التوسع والمشاركة فى إعداد التصميم الإدارى والعقارى، وإدارة المستشفيات، والمشاركة فى الترويج لزيادات رؤوس الأموال، وتأسيس شركات مساهمة للاستثمارات الصحية.