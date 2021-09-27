قصر السينما يفتتح الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بفيلم محمية وادي الريان

افتتح، أمس، الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما في حفل جماهيري ضخم، وبحضور كل من : المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة حنان موسى مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير مدير عام الإدارة العامة للقصور المتخصصة، والفنان والسيناريست تامر عبد المنعم مدير قصر السينما.

وأحيى الحفل فرقة التذوق الفني بالإسكندرية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد التي أمتعت الجمهور بباقة من أجمل الأغاني المصرية والعربية من أغاني التراث وأغاني زمن الفن الجميل، كما قدمت الحفلة الإعلامية المتميزة مريم يعقوب، وأشرف على الحفل كلاً من هتان عبد العظيم، أحمد عبد النبي.

وافتتح المهرجان بعرض الفيلم الوثائقي التسجيلي ” محمية وادي الريان ” ، وهو نتاج مشروع ” إبدأ حلمك … السينما بين يديك ” في محافظة الفيوم ، والفيلم من إخراج ” بهاء الدين مصطفى ” أحد الطلاب المتميزين في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما ، حيث أن الفيلم من عمل أربع طلاب متميزين في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما ( إخراج ، تصوير ، مونتاج ، سيناريو). وقد أشرف على فيلم ” محمية وادي الريان ” كلاً من : المخرج ” فخر الدين نجيدة ” ( إخراج ) ، ومدير التصوير ” د. زايد نايف ” ( تصوير ) ، والمونتير حسام المحفوظي ( مونتاج ) ، والسيناريست تامر عبد المنعم ( سيناريو )

كما شارك في عمل الفيلم كلاً من مهندس الصوت هتان عبد العظيم ، ومديرة الإنتاج رشا إبراهيم.

يشار إلى أن أول فيلم قصير درامي تم عرضه في المهرجان من ضمن الأفلام المنافسة هو فيلم ” موعد حياة ” للنجم الكبير ” أحمد بدير ” ، وقد شارك الفيلم في ثلاث مهرجانات دولية ، وحاز من خلالهم علي جائزة أفضل فيلم قصير بالهند ، و جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا ، وحاز الفنان ” أحمد بدير ” على جائزة أفضل ممثل nominee في إنجلترا ، فيما تم إختياره للمشاركة بالمسابقة الرسمية في إيطاليا ، وفي مهرجان لندن السينمائي الدولي.

الفيلم من بطولة أحمد بدير ، وإيمي الجندي ، وفرج يوسف ، وعبد الرؤوف الجندي ، ومن إخراج عمرو البهيدي ، ومساعدين المخرج هاجر سلامة ومنى عدلي، ومدير التصوير وائل يوسف وأمير يوسف، ومدير الإنتاج عمر الحلواني، ومهندس صوت توني نادر، ومكساج رحيم سامح.

والجدير بالذكر أن الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما يبدأ في منافسة لعدة أفلام قصيرة مستقلة من إنتاج الشباب المستقل من يوم ٢٦ ويستمر حتى يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ .

أما أن أعضاء لجنة تحكيم الملتقى الثالث لأفلام المحاولة هم الدكتور ” أشرف محمد ( رئيساً ) ، والمخرج أشرف فايق ( عضواً ) ، و الدكتورة مروة عزب (عضواً).