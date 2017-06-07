قصر السلام ترفع أسعار وحداتها 25%

المال ـ خاص:قررت شركة قصر السلام للاستثمار العقارى رفع القيمة البيعية للوحدات السكنية بمشروعاتها إلى %25 بدءًا من يونيو الحالى، وهى المرة الثانية التى تُقرر فيها رفع أسعار الوحدات بعدما أعلنت مطلع 2017 عن رفع الأسعار بنحو %20، بحسب تصريحات المهندس إيهاب زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة.وأضاف «

المال ـ خاص: قررت شركة قصر السلام للاستثمار العقارى رفع القيمة البيعية للوحدات السكنية بمشروعاتها إلى %25 بدءًا من يونيو الحالى، وهى المرة الثانية التى تُقرر فيها رفع أسعار الوحدات بعدما أعلنت مطلع 2017 عن رفع الأسعار بنحو %20، بحسب تصريحات المهندس إيهاب زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة. وأضاف «زكريا» فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن الزيادات المُقررة ستكون تدريجية، وصولاً لتخطى نسبة الـ %25 بحلول نهاية 2017، مُرجعًا ذلك إلى أن كل المعروض لدى الشركة من وحدات سكنية «منتج قديم» أنشئ قبل الزيادات الفعلية بالسوق التى تأثرت بأسعار مواد البناء وغيرها من التغيرات الاقتصادية الراهنة. وكشف عن اتجاه «قصر السلام» إلى توقيع زيادة بنسبة تتراوح ما بين %15 و %20 كل ستة أشهر خلال المرحلة المُقبلة، موضحًا أن السوق العقارية تتحكم فى آليات الزيادة التى تُفرضها الشركة، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة البناء لا يعنى الاتجاه لرفع أسعار الواحدت بقدر سوق العرض والطلب الذى يفرض على الشركات الاتجاه لتلك الزيادات. وتوقع رئيس مجلس إدارة «قصر السلام للاستثمار العقاري» وصول أسعار الوحدات السكنية بمشروعاته إلى ضعف قيمتها خلال 4 سنوات، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال عام 2016، لافتا إلى أن عدم الاستقرار المالى الذى تأثر بسعر الدولار المتذبذب سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار العقارات حاليًّا وخلال الفترة المُقبلة. وأكد أن استمرار زيادة التكلفة المرتبطة بأسعار الخامات والأراضى، إلى جانب الزيادة فى حجم الطلب على الشراء بغرض السكن أو الاستثمار، أدى إلى عدم استقرار الوضع المالى، ومن ثم عدم البدء فى المشروعات الجديدة لحين الاستقرار المرجو منه. وكان عقاريون قد أشاروا فى تصريحات لـ»المال» بأن المرحلة الاقتصادية المُتعثرة رفعت من سعر المتر بالإسكندرية فى المناطق الراقية، والذى تراوحت فيها الأسعار من 8 إلى 15 ألف جنيه، على غرار «منطقة وابور المياه، منطقة سموحة خاصة شارعى فوزى معاذ وألبرت الأول، ومنطقة الحى اللاتينى». وعلى صعيد آخر أكد «زكريا» أن هناك تحديات يصطدم بها القطاع العقارى تتمثل فى عدم المرونة من قِبل الجهات الحكومية فيما يخص التراخيص، وارتفاع سعر العملة، وما يسببه من عدم إقبال العاملين بالخارج والأجانب على الشراء فى السوق المصرية، موضحا أن زيادة الأسعار جعلت عمل الشركة يقتصر على الشريحة الأعلى فقط «A»، دون العمل مع شريحة «+B»، والتى كان يعمل لخدمتها من قبل. وأشار «زكريا» إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه القطاع العقارى أبرزها البيروقراطية والروتين، فضلاً عن مشكلات «التمويل العقارى»، مشيرًا إلى أن العقاريون بحاجة إلى أن يكون هناك تشريعات تدفع للاتجاه الصحيح، فى حين أن التمويل العقارى لايزال مُجمدًا ولم يحقق حاجة فعلية للمواطن. يذكر أن شركة قصر السلام للاستثمار العقارى كانت قد أعلنت مؤخرًا عن أحدث مشروعاتها «كومباوند كينج مريوط» والذى يقع على مساحة 40 فدانا، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، وأنهى المشروع مرحلة تجهيز التصميمات اللازمة للبدء فى إنشائه، والمُقرر إقامته على مرحلتين، والانتهاء منه خلال 3 سنوات بمجرد البدء فى أعماله، فى حين تبلغ تكلفة المبانى فقط 80 مليون جنيه. يشار إلى أن المشروع يحتوى على فيلات وشقق سكنية، بالإضافة إلى أندية اجتماعية ورياضية، ويقع تقريبًا فى نهاية محور التعمير، فى حين أنه تم اختيار الموقع وفقًا للخدمات التى بدأت بالتوسع فى تلك المنطقة، وأبرزها وجود فرع لماركت كارفور، فضلاً عن وجود مشروعات عقارية راقية تم ربطها بالإسكندرية من خلال محور التعمير.

