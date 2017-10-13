قصة نجاح مصر فى صندوق النقد الدولى

سحر نصر : الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وفرت لنا الموارد المتنوعة الموجهة إلى البنية الأساسية والمناطق الأكثر احتياجا

الوزيرة فى جلسة بالبنك الدولى عن “التنقل المستدام”: حريصون على إدخال القطاع الخاص استثمارات جديدة فى النقل

مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات سيوفر إطارا تشريعيا ميسرا للشركات أحمد عاشور: شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر صندوق النقد الدولى، عن الفرص والتحديات والسياسات للنمو الشامل نحو 2030، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بحضور موريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، ودينى كالياليا، محافظ بنك زامبيا، و فيرا سونغوى، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم المتحدة، وريكاردو هوسمان، أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة هارفارد الأمريكية، وميلان فيرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بجامعة جورج تاون الأمريكية. وعرضت الوزيرة، قصة نجاح مصر فى تحسين مناخ جاذب للاستثمار، وأثره فى زيادة النمو والتنمية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية فى ترجمة سياساتها الاقتصادية إلى تحقيق نمو شامل، وضمان الاستجابة السريعة والمرنة للمشهد الاقتصادي الذى يتغير سريعا، مشيرة إلى أن برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعى، يسعى إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، مع ضمان مواجهة الاقتصاد للتحديات الداخلية والخارجية. وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، هي إحدى الجهات الرئيسية التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية للحكومة، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما تساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة. وأشارت إلى أن مصر هدفت إلى تحقيق بيئة أعمال تساعد على جذب مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال زيادة الحوافز والضمانات التى يتضمنها قانون الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لبيئة الأعمال، من خلال تعديل عدد من القوانين مثل قانونى سوق رأس المال والشركات التى وافق عليهما مجلس الوزراء، مما سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة، وتحسين مستوي معيشة الشعب المصري. وأوضحت أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، وفرت لمصر الموارد المتنوعة المطلوبة وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجا ولمشروعات البنية الأساسية وهو ما ظهر فى تطوير الطرق وقطاعى الطاقة والكهرباء. وأكدت أن الاندماج المالى حقق فوائد كبيرة لكثير من اقتصادات الدول ومنها مصر، من جهة التكنولوجيا والتكامل المالى، مشيرة إلى دوره فى زيادة الإنتاجية وخفض معدل الفقر عن المواطنين، خاصة أن مصر تبذل جهودا للاستفادة من الآثار الإيجابية للاندماج العالمي من خلال الاستفادة من موقعها الإستراتيجي كبوابة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا؛ وسوقها المحلية الكبيرة ووجود العمالة الماهرة، موضحة أن رؤية مصر تهدف إلى أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق متوازن ومتنوع قائم على التنافسية، مشيرة إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق نمو شامل، فقد تم وضع إستراتيجية استثمار شاملة، مع تحسين الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، ومد مظلة الحماية الاجتماعية إلى غير القادرين واستهدافهم بالعديد من البرامج وتقديم دعم مباشر لهم. وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة عن “التنقل المستدام” بحضور كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وجان تودت، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسلامة على الطرق، وميشيل يوه سفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنوايا الحسنة، وراج راو، الرئيس التنفيذي لشركة فورد سمارت للتنقل. وأكدت الوزيرة، أن التنقل المستدام مهم للغاية فى القضاء على الفقر، وتعزيز التعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على أن تكون هناك بيئة أعمال وإصلاحات تشريعية تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة فى قطاع النقل، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، موضحة أن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر إطارا تشريعيا ميسرا للشركات العاملة فى هذا المجال مثل “أوبر” و”كريم”. و قالت إن شركة أوبر، افتتحت مركزا لها فى مصر مؤخرا، يعد الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط، ووافقت على تنفيذ مشروع للنقل الجماعى، مؤكدة أن عائد النقل العام مرتفع، لكنه مكلف أيضا، موضحة أن البنك الدولى يمكنه أن يقدم مساعدات كثيرة فى هذا الشأن. وأشارت إلى أن مصر تمتلك وسائل نقل متعددة، كما تمتلك البحر المتوسط والأحمر، ونهر النيل، ولديها وسائل متعددة للنقل البرى، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع البنك الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، بشأن تقديم المزيد من المساعدات الفنية فى هذا القطاع بالتنسيق مع وزارة النقل.