«قصة مدينة» آخر برنامج الأنشطة الصيفية بمكتبة الإسكندرية

تختتم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2023 بمكتبتي الطفل والنشء، بتقديم العرض المسرحي (قصة مدينة) اليوم السبت في الثانية والنص ظهراً بالمسرح الكبير .



تتضمن احتفالية الختام هذا العام فقرات فنية متنوعة بمشاركة الأطفال والنشء الموهوبين من المكتبتين، حيث تهدف إلى تحفيز الأطفال والنشء على استكشاف وتطوير مواهبهم.

كما يتضمن الحفل فقرات رقص وموسيقى وغناء، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الأطفال والنشء خلال البرنامج الصيفي.

قصة مدينة، تأليف إيمان الشيمي وأشعار احمد الشيخ وألحان محمد منصور ومدرب كورال وائل أبو الفتوح ودراما حركية واستعراضات سمير نصري واخراج إسلام رفعت.

يشار إلى أن صاحبة النص ايمان الشيمي هي كاتبة مصرية سكندرية مهتمة بادب الطفل والكتابة له لها عدد من القصص والمسرحيات منها الفيلة وصيفة و مبيفصلش شحن و الضفيرة والألوان.

كما انها تقدم عدد من الدورات التدريبية للأطفال فيما يخص كتابة القصص المصورة و تصميم مجلة

ومن خلال هذه اللقاءات كما انها تقدم بأسلوب مبسط كيفية امتلاك حرفية الكتابة و تطويعها الا انها تساعد في توجيه الطفل نحو بعض السلوكيات التربوية المطلوبة و تعمهم ببعض القيم الايجابية.

وعن الشاعر الشاب أحمد الشيخ شاعر عامية مصرية، باحث دراسات عليا بأكاديمية الفنون،معهد النقد الأدبي، حاصل على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق.

صدر له ديواني دوبامين وبلسان جنوبي مبين كما شارك في ديوان مشترك وله رواية مطبوعة.