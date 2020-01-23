قصة شهيد جسدها أميرة كرارة.. ونجله للإرهابيين: «مش هنخلص» (فيديو)

جاء ذلك في كلمة لنجل الشهيد، عقب تجسيد الفنان أمير كرارة، لقصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث قشم شرطة النزهة، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

وجه الطالب بكلية الشرطة عاطف وائل طاحون، نجل الشهيد العميد وائل طاحون مفتش مباحث الأمن العام الذي استشهد في 2015، رسالة إلى الإرهابيين: “إحنا مش هنخلص وهنفضل نحمي بلادنا، وأنا بعاهد الرئيس بتقديم نفسي، وكل زملائي لحماية وطنا وشعبنا العظيم”.

استشهد بعد إصابته بـ 45 رصاصة

جاء ذلك في كلمة لنجل الشهيد، عقب تجسيد الفنان أمير كرارة، لقصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث قشم شرطة النزهة، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

وجاءت قصة استشهاد العميد وائل طاحون صباح الثلاثاء 21 أبريل 2015، بعد اطلاق النار عليه أسفل منزله، وأصيب بـ 45 رصاصة اخترقت جسده، وفق تقرير الطب الشرعي.

نجله: الشرطة مصنع الرجال

وأضاف نجل الشهيد، “أنا والدي وزوج أختي قدموا حياتهم فداءً لمصر وأصبحوا بالنسبة لي مثل وقدوة”.

وتابع: عشان كدا أنا أصريت استكمل مسيرتهم وأدخل كلية الشرطة مصنع الرجال”.

وأوضح: “أول ما استشهدوا لقيت نظرة الناس كلها فخر وإعزاز بيهم، ودا أعطانى العزيمة والإصرار لمواصلة الطريق لمواصلة مسيرة الأبطال في تحمل مسئولية أمن مصر”.

وأشار: “أول ما دخلت الكلية شوفت التحدى والإصرار في عيون كل الطلبة من زملائي لمكافحة الإرهاب وأهل الشر”.

زوجة الشهيد: الريس أب لكل المصريين

من جانبها، قالت عبير طاحون زوجة الشهيد وائل طاحون: “اليوم أثناء تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان شعوري لا يوصف فزوجي استشهد وبعدها زوج ابنتي وبعدها ابني التحق بكلية الشرطة”.

وأضافت أن الرئيس سألها عن احتياجاتها، قائلة: “الريس أب لكل المصريين”.

وتابعت: “عاطف ابني كان حلمه من زمان وهو صغير يصبح ظابط شرطة، ومقدرتش أقف أمامه دا حلمه، رغم وجعنا مرتين”.

تهديدات قبل استشهاده بـ 4 سنوات

وتطرقت إلى التهديدات التي كانت تلاحق زوجها قبل استشهاده منذ 2011، حتى قتله في 2015 بالنيران تحت منزله.

كانت وزارة الداخلية عرضت في احتفالها بعيد الشرطة الـ68، اليوم الخميس، أوبريت غنائي يحكي قصة أسرة مصرية قدمت للوطن شهيدين هما العميد وائل طاحون، مفتش مباحث الأمن العام، وزوج ابنته الرائد ماجد عبدالرازق، مفتش مباحث النزهة.

أمير كرارة يجسد شخصيته

وجسد شخصية الشهيد أكير كرارة، وشارك في الأوبريت الفنان محمود حافظ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وظهر كرارة بزي شرطي في حفل عيد الشرطة، من خلال العرض الفني.

وقال فيه” “اطمن ياريس، اطمنوا كلكم طول ما فيه أسر مصرية بتقدم أرواحها، واحد ورا التانى من غير جبن أو خوف من الاستشهاد، إيمانهم بربهم وبوطنهم أهم من الدم اللى بيقدموه بكل حب للوطن”.

27 عامًا في خدمة الوطن

قضى طاحون 27 عامًا في خدمة الوطن، بعدما تخرج عام 1988 من كلية الشرطة، وهو من مواليد الغربية.

والتحق ضابطًا بقطاع قوات الأمن، ثم بقسم شطرة السلام، وبعدها أصبح رئيسًا للمباحث بمديرية أمن أسيوط.

وتولى منصب رئيس مباحث قسم مدينة نصر لمدة عامين، انتقل بعدها لمباحث المطرية لمدة 3 سنوات، تمكن خلالها من ضبط العديد من العصابات الإجرامية.

شارك في ضبط خلية أجناد مصر وأنصار بيت المقدس

مع حلول عام 2012، تولى منصب مفتش مباحث الأمن العام لمنطقة عين شمس، والمطرية والزيتون حتى استشهاده.

كان العقيد وائل طاحون أحد أبرز قيادات الشرطة، خلال عامي 2013 و2014، وساهم في ضبط العديد من العناصر الإرهابية من خلية “أجناد مصر” و”أنصار بيت المقدس”، ما وضعه على قائمة الاغتيالات.

احتفالية عيد الشرطة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم الخميس- حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

يذكر أن معركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.

وكرم الرئيس عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68.

تكريم الشهداء والضباط

ومنح الرئيس عدد من ضباط الشرطة، أنواط الامتيار تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم لحفظ الأمن، وبين المكرمين مدير أمن أسوان، ومديرية أمن الغربية، والعميد منار محمد من الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وكرم عددًا من شهداء الشرطة وأهداهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، تقديرًا لأرواحهم التي بذلوها فداء للوطن.

يذكر أن معركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.