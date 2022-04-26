قصة استحواذ إيلون ماسك على تويتر ..من البداية للنهاية (سلسلة زمنية)

أجواء درامية وكواليس ساخنة سيطرت على صفقة استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” تويتر ” انتهت أمس الأثنين باعلان الأخيرة عن شراء ماسك كامل أسهمها فى صفقة بلغت قيمتها 43 مليار دولار لتتحول بذلك إلى شركة خاصة بعد مرور 9 سنوات على تداول أسهمها بالبورصة الأمريكية .

قال ماسك فى تصريحات صحفية عقب إتمام الصفقة إن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسأعمل على توفيرها، مضيفا: “سأعمل على زيادة الثقة في تويتر وأريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى”.

بداية الصفقة كانت فى يوم 31 يناير الماضي مع إعلان ماسك عن بدء شراء أسهم فى عملاق التواصل الاجتماعي تويتر ليحصل بحلول 14 مارس على أكثر من 5 % من أسهم الشركة ويكشف عن تفاصيل ذلك إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية .

إلا أن الأمور سرعان ما تبدلت إذ بدأ الملياردير الأمريكي منذ يوم 27 مارس الماضي بعد شن سلسلة انتقادات على موقع التغريدات القصيرة متهما إياه بتقويض الديمقراطية ، وكشف عن اعتزامه إطلاق منصة تواصل جديدة رداً على أحد مستخدمي منصة تويتر، عما إذا كان يفكر في إنشاء منصة تتكون من خوارزمية مفتوحة المصدر، وتعطي الأولوية لحرية التعبير وتقدم الحد الأدنى من الدعاية.

وما بين ليلة وضحها تناسي الأمريكي موقفه العدائي تجاه تويتر ، ليعلن في 4 أبريل الجاري عن استحواذه علي 9.2 % من أسهم الشركة بقيمة تقدر بـ 2.9 مليار دولار أي ما يعادل 73.5 مليون سهم

وكرد فعل سريع على الصفقة ، أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال والذي يمتلك نحو 5.2% من أسهم تويتر عبر شركة المملكة القابضة تقدر قيمتها بنحو مليار دولار عن رفضه الشديد لصفقة الاستحواذ ، مغردا عبر حسابه على موقع تويتر : لا أعتقد أن العرض المقترح من جانب إيلون ماسك (54.20 دولار للسهم) يقترب من السعر الحقيقي لتويتر، بعد النمو الذي حققه”، حسب قوله.

وتابع الأمير السعودي: “وبصفتي واحدًا من أكبر وأطول المستثمرين مدة في تويتر، شركة المملكة القابضة وأنا نرفض هذا العرض”.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022

وفي صباح اليوم التالي له ، أكد باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أن مجلس إداراتها مازال يدرس عرض استحواذ ماسك ، وفي يوم 16 أبريل الجاري لم يترك ماسك ثأره فى الرد على انتقاد الوليد بن طلال للصفقة ليرد عليه بسؤالين هما :: كم من تويتر تمتلكه المملكة بشكل مباشر وغير مباشر؟ ما هي وجهة نظر المملكة في حرية التعبير الصحفي.

وبعد مرور يومين وتحديدا في 18 أبريل ، أعلنت تويتر عن تبني مجلس إدارتها خطة محدودة الأجل للحفاظ على حقوق المساهمين بالشركة تحت اسم ” الحبة السامة ” قد تجعل من الصعوبة على الملياردير ماسك الاستحواذ على أسهمها .

وخطة “الحبة السامة”عبارة عن تكتيك ضد الاستيلاء على الشركات يحافظ على حق المساهمين بمنع الطرف المنافس من شراء المزيد من الأسهم بخصم كبير، مما يؤدي بشكل فعال إلى إضعاف حصته في الشركة.

وقال مجلس إدارة تويتر، في بيان، إن الخطة تهدف إلى الحفاظ على حق المساهمين في الحصول على المزيد من الأسهم في الشركة بسعر رخيص نسبيًا، مما يقلل بشكل فعال من حصة ماسك.

وأضاف البيان أنه سيتم تفعيل الخطة إذا استحوذ إيلون ماسك أو أي مستثمر آخر على أكثر من 15٪ من أسهم الشركة.