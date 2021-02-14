«قسم أن يضع مصلحة أبو ظبي فوق كل اعتبار».. تعيين أول سفير إماراتي في إسرائيل

أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية الأحد كسفير معين لدى إسرائيل أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حضر تلك المراسم.

وأقسم محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية بـ “الله” العظيم بأن يكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة و رئيسها و أن يحترم دستور الدولة وقوانينها وأن يضع مصلحتها فوق كل اعتبار ويؤدي أعمال وظيفته بأمانه وإخلاص ويحافظ على أسرارها، بحسب الوكالة.

و تمنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفير الخاجة التوفيق في مهمته والعمل بجد و صدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات و إسرائيل بما يحفظ للبلدين و الشعبين مصالحهما المشتركة و يعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة.

وأعلنت الإمارات في سبتمبر الماضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل وافتتحت الأخيرة سفارة لها الشهر الماضي، بالتزامن مع خطوات إماراتية لافتتاح سفارة أيضا لها في تل أبيب.