عقـــارات

«قسطلى» تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه مطلع 2022

تمثل الخطوة الثانية فى برنامجها
سارة لطفي 10:21 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 10:21 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

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كشف محمد يوسف، العضو المنتدب لشركة «قسطلى» للاستثمار العقارى، عن اعتزام شركته إصدار سندات توريق بقيمة تقدر بنحو مليار جنيه فى مطلع العام المقبل. و«قسطلى» شركة استثمار عقارى تم إنشاؤها عام 2018، وتعمل على إيجاد حلول لتقسيط الوحدات للأفراد مع التسليم الفورى، كما تغطى كل أنواع الوحدات التجارية والسكنية.

وكانت «قسطلى» قد أصدرت سندات توريق خلال العام الماضى بنحو 700 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج متكامل بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه، يتم تنفيذه على مدار الأعوام المقبلة.

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ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية، بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها.

يُذكر أن شركة «قسطلى للاستثمار العقارى» وقعت فى شهر يونيو 2020 عقد حوالة إصدار سندات توريق لخمسة أعوام مع «المجموعة المالية هيرميس» كمستشار مالى أوحد، على أن يتولى مكتب «الدرينى وشركاه» مهام المستشار القانونى لعملية الإصدار.

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وأوضح يوسف، فى تصريحات لـ«المال»، أن «قسطلى» تستهدف تحقيق مبيعات تقدر بنحو 900 مليون جنيه خلال العام الحالي؛ استطاعت تحقيق 600 مليون جنيه منها حتى الآن.

وكشف تقرير هيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأول من العام الحالى عن ارتفاع قيمة إصدارات سندات التوريق بنسبة %19.88 لتسجل 3.077 مليار جنيه.

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وسجلت إصدارات سندات التوريق فى الفترة من يناير إلى مايو عام 2021 قيمة 3.96 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار فى الفترة المماثلة من عام 2020؛ بما يؤكد تزايد الإقبال على تلك النوعية من الآليات التمويلية.

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بقلم سارة لطفي

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