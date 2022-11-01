قسائم شراء وكاش باك للعملاء عند دفع المصروفات المدرسية بمحافظ المحمول

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول لتقديم مزايا وهدايا للمستخدمين حال قيامهم بدفع المصروفات المدرسية عن طريق المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول باستخدام الأكواد المختصرة USSD أو باستخدام تطبيق الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المزايا والهدايا التي يحصل عليها المستخدمين تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه في صورة استرداد مالي (كاش باك) أو قسائم مشتريات طبقًا لكل شركة .

كما أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2022 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022).

وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 123 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثالث 2022.