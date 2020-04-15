سيـــاســة

قرينة رئيس الجمهورية تجري اتصالاً هاتفياً بوالدة الشهيد محمد الحوفي

قالت: "رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة". ﻿
المال - خاص 12:38 ص, الخميس, 16 أبريل 20 12:38 ص, الخميس, 16 أبريل 20

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 أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً بوفاء مهنى والدة الشهيد محمد الحوفي الذي لقي ربه بطلاً من أجل مصر وأمنها.

وقالت السيدة انتصار السيسي – في تدوينة عبر صفحتها الشخصية عبر فيسبوك : “أجريت اليوم اتصالاً هاتفياً بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهنى والدة ابن مصر البطل الشهيد محمد الحوفي، الذى لقى ربه بطلاً من أجل مصر وأمنها”.

وأضافت: “أكدت اثناء المكالمة مع والدة البطل الشهيد اننا نفتخر بنجلها ونفتخر بكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة”.

وتابعت: “كم كان فخري عظيما بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود .. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة”.

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بقلم المال - خاص

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