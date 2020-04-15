قرينة رئيس الجمهورية تجري اتصالاً هاتفياً بوالدة الشهيد محمد الحوفي

أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً بوفاء مهنى والدة الشهيد محمد الحوفي الذي لقي ربه بطلاً من أجل مصر وأمنها.

وقالت السيدة انتصار السيسي – في تدوينة عبر صفحتها الشخصية عبر فيسبوك : “أجريت اليوم اتصالاً هاتفياً بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهنى والدة ابن مصر البطل الشهيد محمد الحوفي، الذى لقى ربه بطلاً من أجل مصر وأمنها”.

وأضافت: “أكدت اثناء المكالمة مع والدة البطل الشهيد اننا نفتخر بنجلها ونفتخر بكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة”.

وتابعت: “كم كان فخري عظيما بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود .. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة”.

