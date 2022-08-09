قرينة الرئيس تنعى الفنانة رجاء حسين: صاحبة أسلوب فني متفرد

نعت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية الفنانة القديرة رجاء حسين، والتي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عاما.

وقالت السيدة انتصار السيسى – في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – “أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها.. رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته”.