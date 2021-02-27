اقتصاد وأسواق

قرية الغابة بالشرقية تستقبل المصيلحي بالزغاريد احتفالًا بتجديد 9 بيوت ضمن مبادرة حياة كريمة

تجديد 9 منازل من نفقته الخاصة من خلال الجمعية الخيرية الخاصة به والتي تحمل اسم جمعية تنمية المجتمع، والتي قامت ببناء البيوت وترميمها.
محمد مجدي 8:01 م, السبت, 27 فبراير 21 8:01 م, السبت, 27 فبراير 21

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استقبل أهالى قرية الغابة البلد، التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، الدكتور على المصيلحي، وممدوح غراب محافظ الشرقية، بالزغاريد والمزمار احتفالًا بمبادرة حياة كريمة، وذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم الآن في محافظة الشرقية على عدد من المنشآت التموينية.

حيث تم تجديد 9 منازل من نفقته الخاصة من خلال الجمعية الخيرية الخاصة به والتي تحمل اسم جمعية تنمية المجتمع، والتي قامت ببناء البيوت وترميمها.

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كانت مبادرة حياة كريمة قد انتهت من ترميم وإصلاح 35 قرية كمرحلة أولى، بالتعاون مع شركة إعمار ومؤسسة مصر الخير، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى 22 قرية في المرحلة المقبلة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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