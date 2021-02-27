قرية الغابة بالشرقية تستقبل المصيلحي بالزغاريد احتفالًا بتجديد 9 بيوت ضمن مبادرة حياة كريمة

تجديد 9 منازل من نفقته الخاصة من خلال الجمعية الخيرية الخاصة به والتي تحمل اسم جمعية تنمية المجتمع، والتي قامت ببناء البيوت وترميمها.

استقبل أهالى قرية الغابة البلد، التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، الدكتور على المصيلحي، وممدوح غراب محافظ الشرقية، بالزغاريد والمزمار احتفالًا بمبادرة حياة كريمة، وذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم الآن في محافظة الشرقية على عدد من المنشآت التموينية.

حيث تم تجديد 9 منازل من نفقته الخاصة من خلال الجمعية الخيرية الخاصة به والتي تحمل اسم جمعية تنمية المجتمع، والتي قامت ببناء البيوت وترميمها.

كانت مبادرة حياة كريمة قد انتهت من ترميم وإصلاح 35 قرية كمرحلة أولى، بالتعاون مع شركة إعمار ومؤسسة مصر الخير، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى 22 قرية في المرحلة المقبلة.