قريب من كوكب الأرض.. أول ثقب أسود مكتشف يسير بسرعة الضوء

كشف علماء الفلك نتائج ملاحظات جديدة حول أول ثقب أسود مكتشف ، وفقًا لنتائج بحثية نُشرت يوم الجمعة.

وتعاون علماء الفلك في المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم مع باحثين من الولايات المتحدة وأستراليا، وأبلغوا عن هذا الاكتشاف في ثلاث ورقات نشرت في مجلة العلوم والفيزياء الفلكية.

أول ثقب أسود مكتشف

وذكرت الدراسة أن نظام الثقب الأسود، سيجنوس اكس-1، يحتوي على ثقب أسود ذي كتلة نجمية تعادل كتلة 21 شمسا تدور بسرعة قريبة من سرعة الضوء.

ويعتبر سيجنوس اكس – 1 أحد أقرب الثقوب السوداء عن الأرض، وتم اكتشافه في عام 1964. وفي عام 2011، قام علماء الفلك بقياس مسافة وكتلة سيجنوس اكس – 1 بدقة للمرة الأولى.

وفي أحدث دراسة، استخدم علماء الفلك نظام صفيف خط الأساس الطويل جدا، وهو نظام يضم 10 تلسكوبات راديوية تقع في الولايات المتحدة، إلى جانب تقنية ذكية لإعادة قياس مسافة الثقب الأسود عن الأرض بقدر 7240 سنة ضوئية.

ومع أحدث بيانات المسافة، أعاد الباحثون تقدير كتلة سيجنوس اكس – 1. وتبين أنها تبلغ 21 ضعف كتلة الشمس، بزيادة 50 فى المائة عن التقديرات السابقة .

وقال قوه لي جيون، من المراصد الفلكية الوطنية وهو أحد مؤلفي المقالات البحثية: “باستخدام القياسات المحدثة لكتلة الثقب الأسود ومسافته عن الأرض، تمكنا من تأكيد أن سيجنوس اكس-1 تدور بسرعة لا تصدق، قريبة جدا من سرعة الضوء وأسرع من أي ثقب أسود آخر تم اكتشافه حتى الآن”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.