قريبًا.. تحديد أراضٍ للهيئة الهندسية لإنشاء مائة هايبر

كشفت مصادر مسئولة لـ”المال”، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة، للاتفاق حول الأراضى المتاحة من قبل الحكومة فى المحافظات لإقامة المراكز التجارية “هايبر ماركت” التى كلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، الهيئة الهندسية، بإنشائها.

وأعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه سيتم إنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت فى مختلف أنحاء الجمهورية لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلةً.

ورجحت المصادر، أن يتم الانتهاء من تدشين السلاسل المرتقب إنشاؤها خلال فترة بين 6 أشهر وعام، موضحة أنه سيصدر قريبًا بيان رئاسي وآخر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بتلك المشروعات وآلية تنفيذها.