قريبا في مجلس النواب.. مشروع قانون لتحسين درجات طلاب الثانوية العامة

كشفت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، عن إعدادها مشروع قانون جديد سيكون من أولوياتها بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، المنتظر أن ينطلق السبت القادم متعلق بالتحسين في الثانوية العامة، بحيث يكون هناك أحقية للطلاب في تحسين درجاتهم في أي من المواد أو المجموع الكلي.



وأضافت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، أنها تستهدف بشكل مباشر من القانون إتاحة الفرصة للطلاب من أجل تحسين درجاتهم حال عدم توفيقهم بالمرة الأولى بالامتحانات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا النظام ليس بجديد على الشارع المصرى، وكثير من أولياء الأمور على مدار السنوات الماضية كانوا يطالبونها به، أثناء لقاءاتها المستمرة بهم خاصة أن هذا النظام كان يتبع حتى فترة التسعينات حتى تم إلغاؤه قبل 2011.

وأكدت أنها تستهدف أيضا من مشروع القانون أن يكون برسوم بسيطة وليس مُغالى فيها كما تم طرحها من قبل الحكومة فى وقت سابق، وتكون هذه الرسوم منصوص عليها فى اللائحة التنفيذية بما يحقق المساواة بين الطلاب جميعا دون تفرقه أو تمييز حتى لا تكون هناك أى شبهات بعدم الدستورية.

وعبرت عضو مجلس النواب عن أمنيتها بأن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثالث ويتم تطبيقه خلال العام الجاري، خاصة أن تحديات الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية كانت كبيرة، ومرت بإشكاليات كبيرة وكثير من الطلاب لم يوفقوا فى تحقيق أمنياتهم وتطلعاتهم التي كانوا يستهدفونها من الثانوية العامة.