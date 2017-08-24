قريبا.. طبعة جديدة من الفتوحات المكية

علي راشديصدر قريبًا عن المجلس الأعلى للثقافة، طبعة جديدة من كتاب "الفتوحات المكية" للصوفى الكبير محيى الدين بن عربى، يشمل 13 جزءًا.يعد كتاب "الفتوحات المكية" درة أعمال الشاعر الجليل والفيلسوف الكبير" محيى الدين بن عربى"، ويدل هذا الكتاب على فهم عميق وإدراك ثاقب للمعانى التى عبرت عنها مؤلفات هذ

علي راشد

يصدر قريبًا عن المجلس الأعلى للثقافة، طبعة جديدة من كتاب “الفتوحات المكية” للصوفى الكبير محيى الدين بن عربى، يشمل 13 جزءًا.





يعد كتاب “الفتوحات المكية” درة أعمال الشاعر الجليل والفيلسوف الكبير” محيى الدين بن عربى”، ويدل هذا الكتاب على فهم عميق وإدراك ثاقب للمعانى التى عبرت عنها مؤلفات هذا الشيخ الجليل، الذى نفض يديه من الدنيا فى مطلع شبابه وانشغل بحمل رسالة كبرى تقوم على تنقية الروح الإنسانية وربطها بعالمها السرمدى وأوقف شعره ونثره لهذا المفهوم الكونى الذى لم ينتبه إليه الفكر العربى المذهبى المأزوم قديمًا وحديثًا، ولا ما يستحقه هذا المفكر من تقدير لمحاولته فى أن يجعل من بشر الأرض على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم عائلة ربانية واحدة تدين بالإله الواحد وتؤمن باتباع النهج القويم فى الحياة وهو النهج القائم على الحب الجمعي المبرأ من الجسدية والهادف إلى ترقية الروح من خلال ذوبانها فى الحب الأنقى والأكمل المتمثل فى الحب الإلهى فى أسمى تجلياته.

لقد كان الشيخ الجليل محيى الدين بن عربى أول من جعل للحروف ألوانًا وأجسامًا، وللكلمات ظلالًا ومواقف، وكان على قارئه أن يغوص فى محيطات هذه الأجسام والظلال، وألا يكتفي بالوقوف على سطح الحياة أو يقصر التأمل فيما يطفو عليها من فقاعات لا توحى بما فى الأعماق وما تحتضنه من إيحاءات ودلالات وأشعر أحيانًا إن لم يكن دائمًا أننا لم نقرأ تراثنا الدينى والفكرى والإبداعى قراءة جادة عميقة، وأن انبهارنا بما يصدره إلينا الغرب من قشور المعرفة الأدبية والفكرية قد ألهانا عن الغوص فى محيطاتنا العميقة لاستخراج الخبايا التى ادخرتها لنا أجيال سابقة من المفكرين والمبدعين العرب، وفى مقدمتهم محيى الدين بن عربى، ولهذا فقد فوجئنا بحفريات المستشرقين وبحثهم الدءوب فى هذا التراث ولا شك أنهم حققوا بذلك الحفر الكثير من المعرفة والبهجة لأبناء قومهم وفتحوا أمامهم نوافذ وآفاقًا سرعان ما أشعلت المخيلة الأوروبية بعد أن كانت أسيرة الصور الحسية والتجارب الواقعية.

ومن المؤلفات التى كتبها محيى الدين بن عربى على سبيل المثال لا الحصر: التفسير الكبير ويضم ٦٤ مجلدًا، و”التدبيرات الإلهية فى إصلاح المملكة الإنسانية” و”فصوص الحكم” و”محاضرة الأبرار”، و”الجمع والتفصيل فى حقائق التنزيل”، و”ترجمان الأشواق”، و”كشف المعنى فى تفسير الأسماء الحسنى” و”مشاهد الأسرار القدسية”، و”الجذور المقتبسة”، و”الخطرة المختلسة” و”مواقع النجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم”، و”الأحاديث القدسية”، وبعض هذه المؤلفات متوفر ومطبوع، والكثير منها مفقود.