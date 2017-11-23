قريبا.. رخصة للإفتاء بمصر

أحمد صبرى قال الدكتور عمرو حمروش وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم الفتوى فى مراحله النهائية وسيتم عرضه قريبا على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن القانون سيتيح إصدار رخصة إفتاء. وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90…

أحمد صبرى

قال الدكتور عمرو حمروش وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم الفتوى فى مراحله النهائية وسيتم عرضه قريبا على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن القانون سيتيح إصدار رخصة إفتاء.

وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن اللجنة ستعمل على مشروع قانون ضبط الفتوى فى الفضائيات، وذلك فى حال كانت القائمة التى حددها الأزهر ودار الإفتاء للفتوى بالفضائيات غير كافية.

وأعلنت مصر مؤخرا عن قوائم بأسماء المفتيين المقرر ظهورهم على شاشات الفضائيات، عقب فتاوى وصفت بالشاذة والمستنكرة من دوائر دينية بالبلاد عبر وسائل الإعلام